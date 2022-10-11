運將開車壓異物　倒車再輾想甩開…一看「卡到醉漢」落跑下場慘

▲莊姓運將凌晨開車輾過倒在路中的醉漢，卻倒車又輾了一次後肇逃，被法院判刑7月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／基隆報導

基隆一名莊姓計程車運將開車行經便利商店前，他感覺到車輪疑似壓到東西，卻又來回輾了幾次，下車才赫然發現躺著一名男子，運將竟嚇到直接開車肇逃，這名因酒醉倒在路旁而遭輾的男子，送醫後有多處粉碎性骨折、膀胱破裂、出血性休克等傷害，所幸最後撿回一命。而肇事運將被逮後，法院依過失傷害、肇事逃逸罪，處應執行有期徒刑7月，可易科罰金。

根據判決，事發在2020年12月31日凌晨4時許，一名男子喝得爛醉、到基隆一家超商購物，他走路已東倒西歪、不停撞擊貨架，店員上前關心、男子要求店員送他返家，但他胡言亂語無法說出住址，店員只好先將他放在店門外，自己入內報警。

沒想到此時，男子搖搖晃晃起身亂走，走到馬路中間又不勝酒力倒地，而這時由於天色昏暗、該處又沒路燈，由莊姓運將駕駛的計程車迎面駛來、直接從男子身上輾過，並拖行了數公尺，莊男察覺到異樣、竟又倒車試圖擺脫異物，接著他下車一看才驚見卡著一名男子，莊男嚇得跳上車加速離開現場，丟下奄奄一息的男子。

剛好有路人目擊整個經過，協助報警送醫，男子有骨盆等多處粉碎性骨折，傷痕累累，但急救後保住一命，警方很快循線找到逃逸的莊姓運將。

莊男到案坦承有壓到人，但否認過失，他說當時凌晨4點多、該路段又很暗沒路燈，真的沒辦法看到地上有人；但檢方檢視計程車上行車紀錄器，莊男開車壓到異物時車體明顯晃動，隨後他卻倒車好幾秒，接著又往前加速、並再輾過一次，他下車查看後就直接逃離現場，沒有後續處置。

基隆地院審後，認為莊男職業開計程車，卻疏於注意車前狀況，事故後再倒車向前為擺脫異物，為肇事主因，但酒醉男子因精神不濟倒臥車道，也有部分過失，莊肇事後又駕車逃離，沒進行任何補救措施，衡量後依過失傷害、交通肇事逃逸罪，合併應執行7月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。