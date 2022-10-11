　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中瑪莎拉蒂撞大貨車半毀！　駕駛「默默飄走」：我沒有喝酒

▲▼台中果菜市場前11日傳出瑪莎拉蒂撞上大貨車。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中果菜市場前11日傳出瑪莎拉蒂撞上大貨車，駕駛卻肇逃離開。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

瑪莎拉蒂追撞大貨車！台中市西屯區環中路一段、果菜市場前今（11）日凌晨4時許突然傳出巨響，竟是一名39歲張男駕駛要價400萬起跳的瑪莎拉蒂，撞上行駛中的一輛大貨車，瑪莎拉蒂車頭幾乎全毀，左前車頭與部分零件甚至「爛成一塊」，孰料駕車的張男默默走到路旁後離開，與員警電話聯繫時自稱沒有喝酒，是為了去看醫生，目前第六分局員警已前往張男住處找人，並帶返所釐清肇逃原因。

39歲張男凌晨4時34分駕駛白色瑪莎拉蒂行經環中路一段時，疑似因未注意車前狀況，撞上36歲劉男駕駛的果菜大貨車，導致瑪莎拉蒂接近半毀，引擎蓋翻起嚴重變形、擋風玻璃全碎，張男臉部有擦挫傷，大貨車司機劉男原本要進入果菜市場卸貨，突然卻遭撞，所幸並無受傷。

▲▼台中果菜市場前11日傳出瑪莎拉蒂撞上大貨車。（圖／記者許權毅翻攝）

第六分局交通分隊表示，劉男報警後向警方說明，事發當下有看見張男自行脫困下車，還有跟對方簡易交談，後來張男就拿著手機「默默走向路邊」，突然消失。警方在8時許聯絡上張男，張男電話中向警方表示，自己是為了去看醫生，趕緊找朋友來載自己，並且返回太平住處，也向供稱自己沒有喝酒，警方初步與張男電話對談，發現其對話如流，但是否有酒駕仍需待抵達分隊後檢測。

▲▼台中果菜市場前11日傳出瑪莎拉蒂撞上大貨車。（圖／記者許權毅翻攝）

張男所駕駛的瑪莎拉蒂為2016年出廠，新車價約在400萬起跳，二手車價也要200萬元左右。第六分局表示，初判肇因為張男未注意車前狀況，劉男則無，目前已經派員前往張男家中，要求張男返回分隊說明、實施酒測檢驗，詳細肇事原因仍待調查釐清。

▲▼台中果菜市場前11日傳出瑪莎拉蒂撞上大貨車。（圖／記者許權毅翻攝）

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及
電費暴走8倍「噴1.6萬」　叫台電來查！他吐血：只能自己吞
凌晨5.9地震「跟年初強震位置重疊」　與331大地震同區域
酒駕累犯！民進黨台中議員參選人判4月　2年前也被抓過
以後沒有了！7-11明起「停止免費提供咖啡、鮮食提網」
規模5.9地震全台有感　4縣市「場址效應」有放大效果
小S淚曝最大遺憾　爸爸過世「說6遍遺言沒人聽懂」
「男警坐超商休息」他偷拍嗆：領納稅人的錢！8+9下場臉腫了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林口2機車相撞...女騎士重摔爬起牽車跑了！外送員酒駕更慘

台中瑪莎拉蒂撞大貨車半毀！　駕駛「默默飄走」：我沒有喝酒

快訊／嘉義159縣道公車遭撞釀3傷！　貨車「車頭全毀」駕駛受困

酒駕累犯！民進黨台中市議員參選人林義偉判4月　2年前也被抓過

得知復興航空停飛　旅行社老董狂賣3千張避險無罪確定

天外飛來太陽能板！才剛安裝好…朴子農會10樓頂飛落砸毀廂型車

警約學妹上摩鐵！色稱「只想玩女警」　挨告性騷...脫罪原因曝

菲籍移工休慶雙十！酒駕遇警秒癱倒搏同情　直喊：只喝一點點

攀登玉山失手！資深登山家徐耀群墜谷亡　網哀悼：登山界一大損失

快訊／台64線八里段「砂石車失控自撞」！鏟倒整排護欄　駕駛送醫

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林口2機車相撞...女騎士重摔爬起牽車跑了！外送員酒駕更慘

台中瑪莎拉蒂撞大貨車半毀！　駕駛「默默飄走」：我沒有喝酒

快訊／嘉義159縣道公車遭撞釀3傷！　貨車「車頭全毀」駕駛受困

酒駕累犯！民進黨台中市議員參選人林義偉判4月　2年前也被抓過

得知復興航空停飛　旅行社老董狂賣3千張避險無罪確定

天外飛來太陽能板！才剛安裝好…朴子農會10樓頂飛落砸毀廂型車

警約學妹上摩鐵！色稱「只想玩女警」　挨告性騷...脫罪原因曝

菲籍移工休慶雙十！酒駕遇警秒癱倒搏同情　直喊：只喝一點點

攀登玉山失手！資深登山家徐耀群墜谷亡　網哀悼：登山界一大損失

快訊／台64線八里段「砂石車失控自撞」！鏟倒整排護欄　駕駛送醫

台積電工程師揭內部文化　「守護機密」為最高守則

戴資穎持平世界第2下週出征丹麥　林俊易本季3冠排名狂升15位

林佳龍提政見一年多花300億　侯辦轟：把市民當盤子、開芭樂票成癮

吳姍儒「不讓爸相認小孩」！吳宗憲一招開大絕：我會超越她老公

不打球也會網球肘！3動作自我檢測　醫：最好的治療是預防

另一半越看越厭煩？　4招趕走冷淡幫感情回溫

北韓第7次核試處最終階段！金正恩親下指導棋　未來核武使用更靈活

俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死　外交部譴責「邪惡」：血腥非人道

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

A5和牛被調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網狂酸：想騙誰

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

社會熱門新聞

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

獨／高雄男「女性友人」家聊天昏倒送醫亡

台鐵死亡事故！輪椅民眾闖入鐵道遭撞亡

私闖大樓扯被遊民追殺　直播主晚安小雞遭送辦

18歲男國慶「夜衝武嶺」　自撞墜16米溪谷亡

晚安小雞2罪送辦！警揭黃金帝國真相

台南塑膠回收廠大火　黑煙直竄天際！

遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」

不想去教召　男搬家後故意不申報遭判刑

基隆市府女雇員洩密稽查上百次　下場曝光

三峽驚傳選舉暴力！里長候選人深夜遭2煞伏擊

憑空蒸發67億商機　生技女董怒告中研院侵權

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

國1彰化段中午後16起事故...法拉利追撞慘了

更多熱門

相關新聞

交男友違約！女練習生下跪道歉被求償180萬

交男友違約！女練習生下跪道歉被求償180萬

台中一經紀公司收到女練習生表明想離開公司、抒發情緒的信，又懷疑她因交男友，影響到她在公司參與活動，即便女練習生當眾下跪認錯，仍與她解約，並提告求償180萬元。台中地院審理，認為並無證據顯示女練習生有無故曠課、不參加活動的情形，按照合約，經紀公司也不能因她交男友，就與她解約，判女練習生免賠。

即／台中鰲峰山8米大樹倒塌！1人一度昏迷

即／台中鰲峰山8米大樹倒塌！1人一度昏迷

「女兒會被你們害死」婦不信被騙　下秒結局逆轉

「女兒會被你們害死」婦不信被騙　下秒結局逆轉

台中男遭8煞當街圍毆　警追5公里掏槍壓制

台中男遭8煞當街圍毆　警追5公里掏槍壓制

即／台中19歲男開車失控　撞進宵夜店

即／台中19歲男開車失控　撞進宵夜店

關鍵字：

台中西屯環中路果菜市場大貨車瑪莎拉蒂肇逃離開駕駛

讀者迴響

熱門新聞

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

即／東部海域03：25地震！全台有感

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

前女友鬧場討分手費　新娘霸氣回

捕獲野生周星馳「白髮＋皮包骨」認不出

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面