台中瑪莎拉蒂撞大貨車半毀！　駕駛「默默飄走」：我沒有喝酒

▲台中果菜市場前11日傳出瑪莎拉蒂撞上大貨車，駕駛卻肇逃離開。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

瑪莎拉蒂追撞大貨車！台中市西屯區環中路一段、果菜市場前今（11）日凌晨4時許突然傳出巨響，竟是一名39歲張男駕駛要價400萬起跳的瑪莎拉蒂，撞上行駛中的一輛大貨車，瑪莎拉蒂車頭幾乎全毀，左前車頭與部分零件甚至「爛成一塊」，孰料駕車的張男默默走到路旁後離開，與員警電話聯繫時自稱沒有喝酒，是為了去看醫生，目前第六分局員警已前往張男住處找人，並帶返所釐清肇逃原因。

39歲張男凌晨4時34分駕駛白色瑪莎拉蒂行經環中路一段時，疑似因未注意車前狀況，撞上36歲劉男駕駛的果菜大貨車，導致瑪莎拉蒂接近半毀，引擎蓋翻起嚴重變形、擋風玻璃全碎，張男臉部有擦挫傷，大貨車司機劉男原本要進入果菜市場卸貨，突然卻遭撞，所幸並無受傷。

第六分局交通分隊表示，劉男報警後向警方說明，事發當下有看見張男自行脫困下車，還有跟對方簡易交談，後來張男就拿著手機「默默走向路邊」，突然消失。警方在8時許聯絡上張男，張男電話中向警方表示，自己是為了去看醫生，趕緊找朋友來載自己，並且返回太平住處，也向供稱自己沒有喝酒，警方初步與張男電話對談，發現其對話如流，但是否有酒駕仍需待抵達分隊後檢測。

張男所駕駛的瑪莎拉蒂為2016年出廠，新車價約在400萬起跳，二手車價也要200萬元左右。第六分局表示，初判肇因為張男未注意車前狀況，劉男則無，目前已經派員前往張男家中，要求張男返回分隊說明、實施酒測檢驗，詳細肇事原因仍待調查釐清。