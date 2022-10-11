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最新線索曝光！「國道鐵片擊中」媽媽10天未醒　女兒怒：難以置信

▲▼30公分鐵片國道噴飛！命中副駕駛當場昏迷　家屬淚求真相。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲副駕駛座女子遭到1片長寬各30公分、厚度1公分的鐵片擊中。（圖／記者陳凱力翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

新竹一對夫妻2日晚間行經國道3號南下101公里處、茄苳交流道前，副駕駛座的太太遭到30公分鐵片砸中，至今仍昏迷不醒。對此，女兒更新關鍵線索，起初員警調查鐵片是1日就在國道上，結果「回朔調查出為9月30日21:30之後」，等於它躺在國道上45小時，讓她痛心表示「非常難以置信在這段時間！」

還原這起意外，新竹夫妻2日晚上行駛國道3號返家，怎料路途上，前方一輛外側轎車切入中線，輪胎恰好壓到地面上一塊鐵片，下秒鐵片噴飛車內，太太反應不及被砸傷，送醫後，她的右額到左眼眶的頭骨被重擊破裂，醫師緊急手術將顱內出血清出，至今已10天，太太仍在加護病房昏迷不醒。

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▲▼30公分鐵片國道噴飛！命中副駕駛當場昏迷　家屬淚求真相。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲擋風玻璃碎裂。（圖／記者陳凱力翻攝）

對此，女兒積極在新竹爆料公社求行車紀錄器，她也更新關鍵線索，原來這塊奪命鐵片不是1日後才出現的，「警方那邊明確把鐵片出現在公路上時間，回朔調查出為9/30 21:30之後，國道監控方面經仔細監查，目前可調閱路段，無拍攝到掉落鐵片的實際確切車輛，尋求在這個時間點有經過，國三南下101K路段的行車紀錄器 。」

女兒也痛心直呼，掉落鐵片在國道長達約45小時的時間，「非常難以置信在這段時間...都無人察覺，導致沒有去處理做排除異物的動作，若釀成更大的傷亡，是不是才會意識到嚴重性，以及去重視在高速行駛的公路上，該維持淨空的路面，才擁有安全的行駛道路？」

底下有網友也驚心回應，「我在那路段也有類似的經驗，不過還好緊急閃躲下，飛起來的物品砸中副駕那邊的A柱，造成A柱凹了一個大洞，我太太說她撿回一命」。

▼鐵片早在9月30日晚上就躺在國道上。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▼媽媽遭鐵片砸中，仍昏迷不醒。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▼媽媽遭鐵片砸中，仍昏迷不醒。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲30公分鐵片國道噴飛！命中副駕駛當場昏迷　家屬淚求真相。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲30公分鐵片國道噴飛！命中副駕駛當場昏迷　家屬淚求真相。（圖／翻攝新竹爆料公社）

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