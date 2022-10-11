一刀刺腦爆頭亡　女兒亂刀砍死99歲老父！檢方建請從重量刑

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名99歲的老翁今年6月間驚傳慘遭女兒殺害，女兒在犯案之後也選擇尋短，不過送醫後生命跡象穩定，而檢、警相驗老翁遺體之後發現，死者身中5刀，頭顱有一處刀子插入的致命傷口，造成失血過多身亡，行兇的女兒犯案後辯稱都不記得，檢方今（11）日偵結，依殺人罪將女兒起訴。

這起案件發生在今年6月10日晚間，一名63歲的婦人持刀殺死同住的99歲父親，隨後尋短，結果婦人妹妹回家之後發現兩個人都已經躺在血跡的床上，所以趕緊通報救護車來救人，姊姊被送往醫院生命跡象穩定，而99歲的老父親則是明顯死亡。

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方查訪附近鄰居得知，死者吳姓老翁退伍後曾經營麵攤，共有2子、2女，平日與無業的大女兒同住透天厝，二女兒已婚另住，吳翁這些年出現失智徵兆，大女兒想安排老父去住安養院，但吳翁不想去，不排除兩人又是因為是否要去養老院起爭執，導致女兒行兇砍死父親後自裁。

不過檢方在相驗老翁遺體，發現他的頭顱有明顯的一處刀傷，而且還是被刀子插入，右大腿也有刀傷，左腿則是擦傷，初步懷疑頭顱的刀傷就是致命傷，造成失血過多死亡。

在偵訊時，行兇的婦人辯稱都不記得整個案發過程，只知道她割腕、爸爸在睡覺等情形，檢方認為她不顧死者反抗，未念及親情，執意持刀殺害至親多達5刀，犯後又以不記得辯解，難認有任何悔意，因此依殺害血親尊親屬罪對她提起公訴，並建請法院從重量刑。

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