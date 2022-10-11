　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一刀刺腦爆頭亡　女兒亂刀砍死99歲老父！檢方建請從重量刑

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名99歲的老翁今年6月間驚傳慘遭女兒殺害，女兒在犯案之後也選擇尋短，不過送醫後生命跡象穩定，而檢、警相驗老翁遺體之後發現，死者身中5刀，頭顱有一處刀子插入的致命傷口，造成失血過多身亡，行兇的女兒犯案後辯稱都不記得，檢方今（11）日偵結，依殺人罪將女兒起訴。

這起案件發生在今年6月10日晚間，一名63歲的婦人持刀殺死同住的99歲父親，隨後尋短，結果婦人妹妹回家之後發現兩個人都已經躺在血跡的床上，所以趕緊通報救護車來救人，姊姊被送往醫院生命跡象穩定，而99歲的老父親則是明顯死亡。

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方查訪附近鄰居得知，死者吳姓老翁退伍後曾經營麵攤，共有2子、2女，平日與無業的大女兒同住透天厝，二女兒已婚另住，吳翁這些年出現失智徵兆，大女兒想安排老父去住安養院，但吳翁不想去，不排除兩人又是因為是否要去養老院起爭執，導致女兒行兇砍死父親後自裁。

不過檢方在相驗老翁遺體，發現他的頭顱有明顯的一處刀傷，而且還是被刀子插入，右大腿也有刀傷，左腿則是擦傷，初步懷疑頭顱的刀傷就是致命傷，造成失血過多死亡。

在偵訊時，行兇的婦人辯稱都不記得整個案發過程，只知道她割腕、爸爸在睡覺等情形，檢方認為她不顧死者反抗，未念及親情，執意持刀殺害至親多達5刀，犯後又以不記得辯解，難認有任何悔意，因此依殺害血親尊親屬罪對她提起公訴，並建請法院從重量刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍
攀登玉山失手！　資深登山家墜谷身亡
快訊／股匯血流成河！台股午盤跌近600點　新台幣重貶逾2角
一刀刺腦爆頭亡　女兒亂刀砍死99歲老父
ETtoday入圍卓越新聞獎！《我在案發現場》、《以民為先》
寶可夢來了！　「5大區域」亮點先筆記
小甜甜產後生病發胖！　老公看她身材「當眾嘲笑3個字」
KID火鍋店「退回試營運」是什麼意思？　差異曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

美女荷官「娃娃機店上線了」　警夾整晚攻破賭場！7賭客全嚇呆

社運名醫「強吻女粉」判刑定讞　柳林瑋將向宜蘭地檢報到

快訊／金門嚴重「火燒埔」黑煙竄天！惡火延燒民宅車輛

一刀刺腦爆頭亡　女兒亂刀砍死99歲老父！檢方建請從重量刑

新莊阿北土地公廟前脫光洗澡　網友拍下PO臉書...警方回應了

兒子蹺課百堂！暴氣父揍他一頓　挨告傷害...1原因恐入監服刑

台64砂石車自撞！車頭護欄全爛　肇事元兇竟是…一隻小蜜蜂

青山宮遶境槍殺無辜判10年定讞　萬華角頭又勒索建商...棄保跑路了

國慶連假登白姑大山返程迷路　南投消防人員花10小時救6山友

林口2機車相撞...女騎士重摔爬起牽車跑了！外送員酒駕更慘

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

美女荷官「娃娃機店上線了」　警夾整晚攻破賭場！7賭客全嚇呆

社運名醫「強吻女粉」判刑定讞　柳林瑋將向宜蘭地檢報到

快訊／金門嚴重「火燒埔」黑煙竄天！惡火延燒民宅車輛

一刀刺腦爆頭亡　女兒亂刀砍死99歲老父！檢方建請從重量刑

新莊阿北土地公廟前脫光洗澡　網友拍下PO臉書...警方回應了

兒子蹺課百堂！暴氣父揍他一頓　挨告傷害...1原因恐入監服刑

台64砂石車自撞！車頭護欄全爛　肇事元兇竟是…一隻小蜜蜂

青山宮遶境槍殺無辜判10年定讞　萬華角頭又勒索建商...棄保跑路了

國慶連假登白姑大山返程迷路　南投消防人員花10小時救6山友

林口2機車相撞...女騎士重摔爬起牽車跑了！外送員酒駕更慘

美女荷官「娃娃機店上線了」　警夾整晚攻破賭場！7賭客全嚇呆

林志穎復原近況曝光！愛妻「貼身照護2個月」暴瘦　模樣惹心疼

接到「走失4年黑狗」電話！家人急領心疼「鬢角都白了」阿公也哭

俄軍飛彈狂襲！烏克蘭巴士「扶手沾鮮血」被轟爛　道路炸出大洞

日本開放自由行掀旅遊潮　居民卻怕爆「遊客太多」重現疫情前噩夢

社運名醫「強吻女粉」判刑定讞　柳林瑋將向宜蘭地檢報到

Crush爆歧視海外歌迷拒擊掌　心累還原真相：我比誰都想見粉絲！

謝國樑棄橘投藍遭宋楚瑜切割　黃希賢批謝：一再投機取巧

快訊／金門嚴重「火燒埔」黑煙竄天！惡火延燒民宅車輛

ETtoday《我在案發現場》入圍卓新獎　用聲音帶你走進法庭參與審判

社會熱門新聞

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

台鐵死亡事故！輪椅民眾闖入鐵道遭撞亡

獨／高雄男「女性友人」家聊天昏倒送醫亡

私闖大樓扯被遊民追殺　直播主晚安小雞遭送辦

晚安小雞2罪送辦！警揭黃金帝國真相

18歲男國慶「夜衝武嶺」　自撞墜16米溪谷亡

台南塑膠回收廠大火　黑煙直竄天際！

遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」

不想去教召　男搬家後故意不申報遭判刑

攀登玉山失手　資深登山家徐耀群墜百米谷亡

台中市議員參選人林義偉酒駕判4月　竟是累犯

基隆市府女雇員洩密稽查上百次　下場曝光

憑空蒸發67億商機　生技女董怒告中研院侵權

三峽驚傳選舉暴力！里長候選人深夜遭2煞伏擊

更多熱門

相關新聞

媽別唸了！　模仿青春期叛逆兒女超傳神

媽別唸了！　模仿青春期叛逆兒女超傳神

你是不是被爸媽唸時，就會越唸越不想做？有網友模仿青春期的叛逆兒女，面對媽媽開唸的反應，超傳神的情境劇，引起網友共鳴，紛紛留言「完全就是我媽」。

狂搬12箱！衝好市多搶「1特價神物」　網：好爸爸

狂搬12箱！衝好市多搶「1特價神物」　網：好爸爸

淡水22歲速食外送員　慘遭左轉垃圾車擊斃

淡水22歲速食外送員　慘遭左轉垃圾車擊斃

BMW男支解騎士手機架　不繳費扳柵欄落跑

BMW男支解騎士手機架　不繳費扳柵欄落跑

莽夫抱瓦斯桶恐嚇自殺　她崩潰急逃

莽夫抱瓦斯桶恐嚇自殺　她崩潰急逃

關鍵字：

一刀刺腦女兒亂刀砍死99歲老父起訴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

即／東部海域03：25地震！全台有感

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

前女友鬧場討分手費　新娘霸氣回

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面