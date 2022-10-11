好大的官威！　公職夫妻加油站嗆聲：我這錶40萬能買你命

記者魏有德／綜合報導

遼寧營口一對有「公職」背景的夫妻近日加完油後向工作人員索要贈品被拒，這對夫妻便「見笑轉生氣」，開始從頭到腳數落工作人員，嘲笑工作人員，「撿破爛的...全身上下穿什麼樣的」，隨後又怒嗆，「我這錶40萬（人民幣，約178萬元新台幣）都能買你（的）命。」

▲遼寧一對公職夫婦耍官威，言語侮辱加油站工作人員。（圖／翻攝貓頭鷹視頻，下同）

《中國青年報》報導，遼寧營口蓋州市爆出一起公職人員夫婦「耍官威」事件。此前，涉事夫婦在加油站加油時，與店員發生爭吵。爭吵中，他們不僅對店員橫加辱罵，說對方「像撿破爛的一樣」，還以公職人員身份自詡，並揚言「我這錶40萬（人民幣，下同）能買你命」。

根據加油站工作人員拍攝的影片顯示，這對夫妻先是索要衛生紙巾，店員則解釋是「老板規定不能給的」，隨後，身穿黃衣的婦人開始嗆聲，「就公安局局長今天（來）也不好使」，身穿黑衣的男子也跳出來顯擺，「我老婆在家坐著，工資開5000（人民幣，約22500元新台幣）。」

黃衣女子隨後變本加厲地羞辱工作人員，「你是一個跟撿破爛一樣的...看你穿的都什麼玩意兒...全身上下都不值我一塊錶錢，我這錶40萬（人民幣）都能買你命。」

事件傳開後，迅速在網路上引起公憤。對此，蓋州市相關單位證實黑衣男子為蓋州市某事業單位一名科長，其妻子（黃衣婦人）為蓋州市某事業單位退休人員，黃衣婦人因公然侮辱他人被罰款500元（人民幣，約2225元新台幣），蓋州市紀委監委分別給予兩人黨內嚴重警告處分，並建議男子單位免去其科長職務，這才平息民眾怒火。