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「韓流」替北市選戰加分？　綠議員曝：蔣萬安不會讓韓國瑜搶風頭

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

前高雄市長韓國瑜近日啟動輔選行程，不僅與國民黨高雄市長參選人柯志恩碰面，更在國慶日當天重返高雄，替前議長許崑源的女兒許采蓁輔選站台。針對外界熱議「韓流」效應是否再起，民進黨台北市議員梁文傑11日表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安不會讓韓國瑜去搶他的風頭，就選票而言，韓國瑜基本上對蔣萬安沒有加分，因為蔣萬安的王子地位本身就足以讓藍營投他。

韓國瑜10日替高雄市議會前議長許崑源的女兒許采蓁輔選站台，現場台下有不少韓粉從傍晚就聚集等待，晚間韓國瑜正式上台致詞時，台下粉絲更狂喊「我們好想你」、「韓總我愛你」、「韓市長歡迎回來」等，讓外界猜測「韓流」效應是否再起。

對此，梁文傑11日中午接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，「韓流」還是有用的，以政治板塊偏藍的南桃園為例，雖然支持藍營的人會支持國民黨提名的張善政，但對在外縣市工作的選民來說，沒有回家投票的驅動力；然而，經過韓國瑜造勢後就有可能提高大家返鄉投票的意願。

至於韓國瑜對蔣萬安選情影響程度，梁文傑認為，「蔣萬安不會讓韓國瑜幫忙輔選，不會讓韓國瑜去搶他的風頭，韓國瑜基本上對蔣萬安沒有加分，因為蔣萬安的王子地位本身就足以讓藍營投他。」梁文傑說，蔣萬安是「正黃旗的儲君」，所以藍營基本盤投給蔣是絕對沒問題，他在藍營心中地位絕對不是張善政可以比的，所以蔣萬安不需要韓國瑜來幫催深藍票。

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