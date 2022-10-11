許淑華團隊公開徵求「蔡培慧車號」　民進黨轟敗壞選風

▲林昆熠於Line群組公開徵求蔡培慧座車車號。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣長選戰激烈，國民黨參選人許淑華競選總部副主委林昆熠近日透過Line群組，公開徵求民進黨參選人蔡培慧座車車號，由於林過去曾涉入酒店打人事件、農會選舉暴力事件，引發蔡培慧團隊憂心，已前往草屯分局報案。對此，民進黨發言人謝子涵11日呼籲，許淑華應向南投縣民說清楚，也要請問國民黨主席朱立倫，是否認同這種在選舉中疑似威嚇的行為？

蔡培慧競總發言人陳紀衡表示，許淑華上週才在臉書發文，希望維護南投乾淨選風，還大動作拜訪縣警局，但過沒幾天，其團隊的副主委林昆熠，卻做了敗壞選風的不當行為，在300多人的LINE群組裡，公開徵求蔡培慧的座車號碼，「我們想請問許淑華團隊這樣的行為，有什麼用意？是要跟蹤蔡培慧的座車，再做出什麼舉動嗎？還是要知道蔡培慧拜訪了哪些人，然後要去對拜訪的這些人表示關心？」

南投縣議員參選人曾琮愷指出，林昆熠是現任草屯鎮農會理事長，過去曾被媒體爆出2011年於酒店打人，此外，草屯農會過去爆發詐貸案，以及農會選舉當中，簡姓議員遭受暴力事件攻擊等事件，都不免讓人感到黑影幢幢的壓力。

此外，謝子涵指出，林昆熠過去曾被媒體披露，涉及暴力事件，現在還公然在300多人的地方群組徵求對手的座車車號，要大家把蔡培慧去草屯保安宮的座車跟車牌號碼po上來，事後還瞎扯是要安排貴賓車位。謝說，許淑華團隊成員如此明目張膽地做出侵犯個人隱私的行為，也更加讓人懷疑是否想藉由掌握蔡培慧的行蹤，來對其支持者進行後續施壓，進而在地方產生寒蟬效應，讓支持蔡培慧的聲音全面消失。

謝子涵表示，如此行徑無疑是大開民主倒車，這樣的選舉難道就是許淑華口中乾淨的選舉嗎？請許淑華勿放任競選幹部做出敗壞選風的不當行為，南投需要的是一個正直、有誠信的縣長，呼籲許淑華儘速出面說明，不要再用「造謠」、「抹黑」等政治語言含糊帶過，讓南投鄉親繼續生活在這種威脅恐嚇之下。

▼蔡培慧團隊今天前往警局報案。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下圖同）