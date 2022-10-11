揪小三「買藍芽跳蛋」正宮崩潰！　渣夫辯：和每個女性都這樣聊

▲人夫打電話與小三調情，被逮到卻辯稱「跟每個女性朋友都這樣聊天」。（示意圖／pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名人妻指控丈夫外遇同事2年，從監視器內聽見2人電話內容，丈夫稱「你摸到我的頭頭了，我硬硬的」，又討論要買哪種情趣用品，人妻怒告2人求償30萬元。丈夫雖辯解「和每個女性朋友都是這樣聊天」，仍不被法院採信，判賠12萬元。

人妻主張，與丈夫阿強（化名）自2018年結婚，今年3月透過家裡監視器聽見他與小三淫蕩的對話內容，還曾於同年3月27日發生性行為、4月29日前往清水區用餐，向2人提告侵害配偶權，求償30萬元。

阿強說，對於妻子控訴聊天內容鹹濕沒意見，但自己「和每個女性朋友都是這樣聊天」，強調從未與該女子嘿咻過；小三則稱2年前成為同事而認識阿強，期間有空會聚餐，但未介入他們婚姻，只是因為和阿強比較有話聊，會用LINE聊天，但他講話口無遮攔帶有顏色，卻遭指控有曖昧關係，與事實不符。

法官勘驗雙方對話內容，阿強說「你摸到我的頭頭了，我硬硬的」、「好久沒種草莓了」、「你要嘗試別的姿勢嗎」，又討論購買何種情趣用品、內衣「要買什麼情趣玩具、跳蛋，現在跳蛋有藍芽的手機控制」，之後阿強表示「我是色色你才淫蕩」、「你知道我最喜歡射在哪裡嗎」，小三回答「臉呀」，阿強說「有射過胸部唷」。

法官認為，種種淫蕩對話可認2人確實已逾越正常交友分際，且上開對話時間，阿強與妻子尚有婚姻關係存在，顯然已侵害正宮配偶權，考量阿強為臨時工、小三從事行政助理，判賠12萬元為適當。