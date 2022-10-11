美女荷官「娃娃機店上線了」　警夾整晚攻破賭場！7賭客全嚇呆

記者許權毅／台中報導

娃娃機店竟暗藏職業賭場！台中第二分局警方接獲線報，指出北區漢口路某間娃娃機店2樓有「德州撲克職業賭場」，員警喬裝成夾客後從3日一路夾到4日凌晨蒐證，報請檢察官向法院聲請搜索票，一舉攻破賭場，查獲一名31歲熊男與女性荷官等6人、7名賭客以及賭資約95萬元，並依照賭博罪、社維法送辦。

▲台中第二分局警方4日攻破一間娃娃機店暗藏的職業賭場，包含負責人、荷官等6人以及7名賭客均遭送辦。（圖／記者許權毅翻攝）



第二分局警方接獲線報後，立刻成立專案小組，在3日晚間前往現場，並喬裝成夾客在一樓進行蒐證，見證據完備後，再報請檢察官向法院聲請搜索票，4日凌晨1時許正式展開行動，趁著賭客進出，一舉攻破職業賭場，大聲喝令在場人士放下手上物品，現場人員見大批警方一擁而上，瞬間嚇得不敢動，束手就擒，警方在裡頭查獲賭具、監視器設備、點鈔機以及抽頭金3萬7200元、籌碼換算之賭資95萬3000元。

▲警方查獲賭具、監視器、點鈔機、賭資約95萬以及抽頭金約3萬多元。（圖／記者許權毅翻攝）



經警方調查，31歲熊男會以通訊軟體LINE邀約朋友來賭博，還找來女性友人擔任荷官，抽頭獲取暴利，現場共有7名賭客，全案警訊問後，依照賭博罪、社會秩序維護法罪嫌送辦。

▲▼警方接獲線報指出娃娃機店二樓暗藏職業賭場，埋伏一整晚後攻堅。（圖／記者許權毅翻攝）

