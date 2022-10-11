遏止歪風！葉丙成怒告妨害名譽　過來人曝「兇手」：一堆窮光蛋

▲葉丙成今日向刑事局告了。（圖／記者許敏溶攝）



網搜小組／劉維榛報導

遭到匿名假帳號抹黑的台大電機系教授葉丙成提告了，他今（11）日表示，已把事證交給刑事局，將對不肖人士提告妨害名譽，由於進入司法調查程序，未來不會透露相關細節。

葉丙成稍早於臉書指出，經過1個多小時筆錄，他把收集的證據交給刑事局，提告妨害名譽並完成報案，接下來刑警會進行偵查。若未來還有抹黑的狀況發生，刑警也要求把新事證交給他們一併偵辦。

葉丙成也強調，此案正式進入司法調查程序，未來不便再多透露偵查的相關細節，感謝各界的關心。

還原這起事件，葉丙成早在9月29日開始，就發現臉書、IG有出現沒頭像的假帳號留言，內文沒頭沒尾，像是「幾歲有老婆了，還性騷擾女學生」、「性騷擾多少女學生了」、「請您公開跟性騷擾的女學生道歉」等，讓葉丙成感到不堪其擾。

對此，葉丙成昨天發文指出，已經請教過犯罪防制的從業人員，「他們說之前他們跟電信警察報案的案子，都有從IP抓到人，各判4個月，易科罰金12萬。」如今他已完成報案，希望能替自己討回清白。

貼文引來5千多名網友力挺，「辛苦了，善良會贏」、「遏止歪風」、「支持，我之前也告過，結果對方出來是一個大學生，帶著女朋友和老婆哭哭啼啼的，結果法官叫對方寫悔過書，回頭罵我浪費社會資源」、「我也告過，這些人大都是一些窮光蛋，唉唉叫求原諒，到最後律師費都不夠付，但能吐一口惡氣，叫他們有空出來開庭玩玩也不錯，之後這些人也會比較收斂」。