秀胸肌給少女戳　男大生「求公平」竟2度摸奶！免囚原因曝

▲男大生讓少女摸他的胸肌，卻稱要公平反襲胸得逞。（示意圖／pixabay）

記者黃資真／台北報導

台北一名有健身習慣的周姓男子，約網友的妹妹見面吃飯，先是大方展示胸肌示意可以摸，女子戳了一下後，周男竟稱為求公平也要摸回去，2度摸奶得逞。一審周男遭判6月，案經上訴，由於周男期間積極和解獲得小美原諒，高院法院宣告緩刑2年，須接受法治教育20小時。

判決指出，當時為法律系大學生的周男透過臉書社團認識女網友，因而認識她的17歲妹妹小美（化名），2013年10月某日，周男約小美出門吃飯，周男稱他平時有「健身習慣」，詢問小美要不要摸摸看。

小美見狀試探性以手指戳戳看，未料周男卻突然說「要公平，我也要摸回去」，趁小美還沒反應過來，便勾住她肩膀，隔著上衣摸胸一次。

小美被周男突如其來的行為驚慌失措，立刻將手上畫具環抱於胸前，周男卻2度襲胸，強行伸入小美內衣裡，抓捏胸部好幾秒。回家後小美崩潰向姊姊哭訴，並把事發完整經過寫下貼到臉書社團，事發多年，小美至今仍無法走出陰影，決定提告。

偵訊時周男堅稱當下只是在打鬧，小美沒有反抗，自己也沒有強制猥褻的意思。

一審法院認為小美在偵訊及審理時的證述，始終一致，無明顯指數矛盾之瑕疵存在，且小美如果未遭猥褻，怎可能願意在案發後逾半年，還始終耿耿於懷，願意在多數人可共見共聞的社團詳述此事。審酌周男庭審時改口承認行為不當，當庭向小美鞠躬致歉，依強制猥褻罪處6月，得易科罰金。

案經上訴二審，法官考量周男於原審判決後積極與小美達成和解，小美也表示願意原諒周男，同意給予緩刑，因此宣告緩刑2年，期間付保護管束，須接受法治教育20小時。