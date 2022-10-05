科技男請美女吃米其林名店卻挨告性侵　但她沒抗拒還穿緊身牛仔褲

▲科技男和年輕美女共進高檔美食後卿卿我我，卻遭女方指控性侵。（示意圖／Pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

任職外商科技公司主管的邱姓男子，和1位有意轉換跑道往科技業發展的年輕美女共進晚餐，飯後併肩坐在沙發品嚐甜點時，2人情不自禁相擁熱吻，不料3個月後卻變了調，女方告邱男當天趁機揩油，將手伸進她褲裡亂來、涉犯強制性交等罪嫌，邱男喊冤只有親嘴，懷疑因為拒絕女方套問商業機密而遭提告報復。檢察官調查監視畫面僅拍到2人摟摟抱抱跟親吻，加上女方當天穿著緊身牛仔褲，很難發生她所指控的情節，將邱男不起訴處分。

據悉，邱男多數時間在美國工作，回台在酒吧認識本案女方，因女方表現出想轉往科技業發展的企圖心，經常向邱男請教入行的撇步跟眉角，雙方因而越來越親近、曾多次碰面吃飯討論這個話題。

▲科技男與年輕美女併肩在沙發上品嚐甜點，不遠處就是餐廳吧台。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

今年（2022年）3月間，2人再度相約，邱男訂位曾多次獲得米其林1星的頂級日系鐵板燒餐廳THE UKAI TAIPEI，招待女方共進晚餐、在位於微風南山46樓的餐廳裡欣賞夜景，受到高檔美食與浪漫氣氛催化，2人飯後移座沙發區併肩品嚐甜點，彼此情不自禁相擁親吻，攜手離開餐廳時，在電梯裡仍繼續擁吻。

不過3個月後，女方提告指稱邱男當天利用吃甜點的機會對她揩油，甚至一邊親她、一邊把手伸進她的褲子裡，女方並指離開餐廳搭電梯下樓時，邱男在電梯裡強吻她，她強調2人並沒交往，也沒允許邱男越雷池，因此控告邱男涉犯強制性交、強制猥褻等罪嫌。

邱男到案喊冤說當天彼此自然而然擁吻，但僅止於親嘴，他絕沒把手伸進女方褲裡亂來，邱男反指女方當天頻頻套問關於他公司的商業機密事項，他沒有鬆口，事後感覺不對勁而疏遠對方，可能因此激怒對方提告報復。

幸好餐廳當天的監視畫面還沒洗掉，檢方勘驗發現，2人所坐沙發位置就在餐廳吧台斜對面不遠處，並無屏風盆栽之類物品阻隔視線，畫面顯示2人熱情摟抱擁吻，邱男的手似乎有碰觸女方的褲腰，但看不出有伸進去的模樣，女方更毫無推阻、呼救等舉動。

檢方問清楚女方當天穿著緊身牛仔褲，若女方不願放行，邱男幾乎不可能有機會將手伸進褲子裡，至於女方指稱在電梯裡遭邱男強吻，監視畫面看起來也不像這麼一回事，加上全案僅有女方片面指控，毫無其他佐證，檢方因此以罪證不足為由，將邱男不起訴處分。