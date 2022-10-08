泰前警官刀殺23童！犯案後「平靜走出托兒所」　目擊者：像在散步

▲案發的托兒所。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

泰國前警察潘亞（Panya Kamrab）6日持刀槍闖入一間托兒所，造成校內23名孩童身亡，驗屍結果顯示，托兒所內的幼童多半是因刀刃砍殺身亡，而成年人則是槍殺。目擊者指出，這名前警察行兇後，一臉平靜地走出托兒所，「就像平常在散步一樣。」

▲共有23名2至5歲的幼童遭刀刃砍殺身亡。（圖／路透）

根據《路透社》報導，這起大規模屠殺案發生在東北部廊莫那浦府（Nong Bua Lamphu），警方表示，大多數年齡在2至5歲的孩童都是被刀刃砍死的，有的人是一刀致死，有些人則身中多刀，而大部分的成年人都是遭槍殺。目前還有3名男童和1名女童仍在醫院接受治療。

▲▼遇害孩童的父母抱著孩子的毛毯奶瓶、扶著棺材悲痛欲絕。（圖／路透）



目擊者Kittisak Polprakan表示，潘亞殺害托兒所師生後，非常平靜地走出托兒所，「就像平常在散步一樣。」潘亞的母親則向媒體提到，兒子有債務和吸毒的問題，「我不知道他為什麼這麼做，但他壓力非常大。」

▲小小的棺木上擺著遇害孩童的遺照。（圖／路透）



潘亞先前曾是一名警察，但因毒品問題遭解雇，原定7日出庭受審，而他在血洗托兒所後，返家殺死妻子和3名孩子，接著也自殺身亡。當地警察局長Damrongsak Kittipraphat指出，屍檢報告顯示，潘亞在行兇時並沒有吸食毒品，「原因可能是失業、沒錢和家庭問題。」警方也透露，潘亞和妻子之間有長期的問題，但未說明詳情。

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