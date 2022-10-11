日本開放自由行掀旅遊潮　居民卻怕爆「遊客太多」重現疫情前噩夢

▲日本疫情期間的東京街頭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本11日起重新開放旅客自由行，同時恢復台灣、南韓等60多國短期免簽，讓受疫情重創的日本旅遊業者鬆了一口氣。不過，在旅遊行程訂單爆量的同時，也有當地民眾擔心日圓貶至24年來低點會導致海外旅客一窩蜂湧入日本，重演疫情前大量遊客造成交通、垃圾問題的情況。

根據南華早報指出，總部位於京都的日本精神旅行社（Spirit of Japan Travel）代表董事高山傑（Masaru Takayama）表示，「我們很高興，整個旅遊業都樂見此進展，因為對業者來說，這是非常漫長且艱難的三年。」他的公司最近已經被潛在遊客的詢問和預約訊息「塞爆」，其中有大量預訂行程是「提前好幾個月」下訂的。

▲日本旅行業者表示，已有當地民眾開始擔心外國旅客蜂擁而至會影響居民的生活。圖為日本大阪街頭。（圖／路透）

Google上周數據顯示，澳洲人搜尋量最高的旅遊目的地就是日本，線上旅行社Webjet OTA執行長高特（David Galt）指出，日本9月23日宣布即將取消旅遊限制，澳洲旅客赴日預訂量隨即在5天內增加322%。南韓最大旅行社Hana Tour則指出，消息宣布後南韓民眾下訂日本旅遊商品訂單量暴增1031.8%。

美國升息壓力下日圓重貶逾20%，一度跌至24年來新低。日本首相岸田文雄10月曾表態，利用日圓疲軟趁勢吸引更多海外旅客，將有助提振整體經濟。不過，日本當地民眾卻開始擔憂遊客過多的問題。高山傑指出，京都已有居民搶先表達了隱憂，認為城市可能回到疫情爆發前的「過度旅遊」時期，大眾交通被遊客塞爆，垃圾妥善處理、晚上保持安靜等日本式禮儀也會被破壞。

▲日本旅遊熱潮將至，相關產業人力缺口可能成為隱憂。圖為東京淺草觀光地。（圖／路透）

高山傑說，「我認為過度旅遊可能會成為問題，因為日圓走弱突然讓日本變成相當經濟實惠的旅遊目的地，若想在觀光業發展中取得適當平衡，我不確定我們是否應該吸引經濟型遊客，也就是所謂的大眾旅遊市場。」

另外，也有滑雪度假村業者認為，許多旅遊業者在疫情期間大刀裁員，被解雇者為了生計可能已經轉行，突如其來的旅遊熱潮將導致飯店、酒吧、餐廳的員工、滑雪教練和司機等職務出現人力缺口以及訓練不足的問題。

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