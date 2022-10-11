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日本今起開放免簽自由行　NHK：台人赴日「這裡最熱門」詢問度暴增

▲▼日本新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲日本揮別新冠肺炎疫情帶來的旅遊低潮，重啟外國旅客自由行。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本邊境政策11日進一步解禁，取消入境人數上限、開放外國旅客自由行，且恢復短期旅遊免簽措施。日本放送協會（NHK）報導提到，近來台灣旅行社接到赴日旅遊預訂和詢問度大增，約半數團客都是前往日本，其中以北海道滑雪、破冰船和溫泉等行程大受歡迎。

根據NHK報導，日本11日起取消每天5萬人的入境人數上限，非團客的個人外國旅客也得以開放入境，是時隔2年半以來首次解除自由行禁令。同時，日本也重啟對台灣、美國、英國、南韓等68個國家或地區的短期滯留者的免簽措施，各地機場、港口逐步恢復國際線的航班。

所有入境者若無疑似染疫症狀，則入境時不需篩檢、隔離，但仍須出示獲世衛組織（WHO）承認疫苗的3劑接種證明，或是出發離境前72小時以內的陰性證明。

NHK報導提到，台灣在疫情大流行前的2019年赴日旅客達490萬人次，為造訪日本外國旅客的第3大宗，人數僅次於中國和南韓，顯示台灣的日本旅遊風氣盛行。雄獅旅遊發言人賴一青受訪表示，「我們已經在近2年間暫停海外旅遊業務，但從上月末開始接到了很多諮詢電話，相當忙碌，對於旅遊業者而言是非常好的消息。」

報導稱，日本自上月逐步放寬邊境管制政策，台灣旅行社也接連不斷地接到赴日行程的預訂和諮詢。台灣一家大型旅行社受訪指出，包團旅遊預訂大增，其中約半數團客的目的地都是日本，「11月賞楓、冬季北海道滑雪、破冰船和溫泉等旅遊計畫大受歡迎。」

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