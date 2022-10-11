北韓從水庫底射彈！金正恩警告美韓「沒啥好談」　演練轟爆機場港口

▲北韓從平安北道泰川郡的水庫底下發射導彈，恐使南韓攔截系統更難捉摸北韓導彈動態。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著北韓（朝鮮）軍事挑釁頻度增加，美國9月底派遣海軍尼米茲級核動力航母雷根號停靠釜山，並相繼與南韓、日本展開海上聯合演習，豈料此舉卻更加觸怒北韓，其最高領導人金正恩15天以來親自指揮7次導彈試射、2次軍機挑釁，是為戰術核武部隊訓練，將南韓的機場、港口設定為戰略打擊目標。

北韓官媒《朝中社》昨（10）日釋出金正恩視察導彈試射的畫面，其中還包括同行的金正恩妻子李雪主，罕見突顯出李雪主在文化、政治、軍事上的影響力與地位提升。金正恩在談話中明確將美國、南韓視為主要敵人，「如今敵人們雖然仍在施加軍事威脅壓力的同時口口聲聲喊著要對話、要溝通，但我們和敵人們沒什麼好談的，也覺得沒必要談。」

▲金正恩攜李雪主共同視察導彈試射，兩人摀起耳朵的模樣凸顯出飛彈威力驚人。（圖／達志影像／美聯社）

根據南韓《中央日報》、《東亞日報》，北韓從9月25日起15天以內在6個地點進行不同種類導彈的試射，包括迷你潛射彈道飛彈（KN-23改良款）、北韓版「伊斯坎德爾」（KN-23）、北韓版「ATACMS」（KN-24）、中程彈道飛彈火星-12型、多管火箭砲等。

其中，北韓甚至還在平安北道泰川郡的某一座水庫架設發射台，從水底試射迷你潛射彈道飛彈，此方法在世界軍事史上實屬罕見，目的是為了躲避韓國飛彈攔截系統（韓國型3軸體系）之一的「殺傷鍊」（Kill Chain），南韓的殺傷鍊包括情報、偵察、通訊人工衛星與偵察機，透過一連串的防禦攔截系統監控北韓導彈，甚至採取先發制人戰術。

此外，北韓還曾於10月4日試射中程彈道飛彈火星-12型，該枚飛彈射程長達4600公里，途中甚至還穿越日本青森縣與北海道上空，為時隔5年再度有飛彈貫穿日本上空。

▼金正恩親自指揮、下令進行導彈試射。（圖／路透）

北韓試射導彈的方法可謂愈加多元，不僅能透過水中潛艇、移動式飛彈發射車輛（TEL）試射，還能在移動中的鐵道列車、甚至是水庫底下試射攜載核彈頭的導彈，目的是為了逃避南韓的導彈攔截系統；不過，《韓聯社》卻在分析中指出，其實北韓看似多元且具創意的發射方式，還是具有弱點。

報導分析，北韓曾於今年1月14日在平安北道義州透過鐵道列車試射KN-23，雖然突顯出北韓飛彈連隊的機動性，不過金正恩從中國返回北韓時搭乘新義州前往平壤的鐵路列車，光是僅225公里的路程就得耗時11個小時，顯示出北韓境內的鐵道環境其實相當惡劣。

另外，北韓9月25日從平安北道泰川郡某水庫底下的發射場試射迷你潛射彈道飛彈（SLBM），其實正是抹煞SLBM具有高度隱匿性的優點，因為SLBM之所以令敵人感到懼怕，是因為它從寬廣海洋底下的某座潛艇內發射而出，敵方無法輕易掌握導彈發射地點，如今北韓將發射位置限定在某座水庫，導致水庫淪為「固定」的發射台，且北韓冬季氣溫多半降至零度以下，水庫會結冰。

▼北韓進行多管火箭砲試射的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

南韓總統辦公室高層今（11）日透露，未來北韓除了試射洲際彈道飛彈、進行第7次核試驗，也可能採取「聲東擊西」戰術，利用常規性武器對南韓發起挑釁，為了防範北韓的挑釁行動升級至延坪島砲戰的規模，南韓才不斷強調維持美韓、美日韓軍事合作態勢，對北韓釋出警告訊息。

＊北韓9次軍事挑釁一覽：

9月25日：從平安北道泰川郡某水庫試射由KN-23改良的迷你SLBM，檢驗戰術核彈頭運用體系

9月28日：從平壤順安試射KN-24，其戰略目標為精準打擊南朝鮮（南韓）軍事地區機場

9月29日：從平安南道順川試射KN-24，提升戰術彈道飛彈打擊精準度

10月1日：從平安南道順川試射KN-24，提升戰術彈道飛彈打擊精準度

10月4日：從慈江道舞坪里試射中程彈道飛彈火星-12型，打擊4500公里外位於太平洋上的戰略目標

10月6日：從平壤三石試射KN-23、KN-25等飛彈，戰略目標為打擊南朝鮮（南韓）主要軍事指揮設施

10月6日：從黃海北道谷山郡派遣12架軍機（戰鬥機8架、轟炸機4架）進行空對地射擊訓練

10月8日：在南韓軍方設置的特別監視線以北動員150架軍機，進行航空攻擊綜合訓練

10月9日：從江原道文川市試射KN-25，戰略目標為打擊南朝鮮（南韓）主要港口