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北韓第7次核試處最終階段！金正恩親下指導棋　未來核武使用更靈活

▲▼金正恩從9月底至10月初親自指導「戰術核武部隊」訓練，進行高達7次試射。（圖／路透）

▲金正恩從9月底至10月初親自指導「戰術核武部隊」訓練，進行高達7次試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來提高軍事挑釁的頻度與層級，從9月25日起在15天以內進行高達7次的導彈試射、2次的軍機升空挑釁，當局解釋此為「戰術核武運用部隊」訓練，由最高領導人金正恩親下指導棋。對此，聯合國安理會警告，北韓重新挖掘豐溪里核試驗場第3號坑道後，第7次核試驗準備工作已步入最終階段。

根據日媒《產經亞洲》，聯合國安理會某小組在一份專家報告中指出，儘管北韓在外媒見證下於2018年5月炸毀豐溪里核試驗場的坑道，不過從今年3月起北韓當局又在第3號坑道入口處重新挖掘，而豐溪里核試驗場的工作為北韓發展核武、進行更多核試驗鋪平道路。

另外，北韓在寧邊核設施擴大了核裂變物質的生產能力。

其實，從北韓近來的軍事動向，包括其所試射的導彈種類，以及由金正恩親自下令指揮的「戰術核武運用部隊」訓練，可以得知北韓目前正積極研發如何充分靈活使用規模較小的戰術核武，從不同的地點同時發射攻擊，盡可能避開敵方的導彈攔截系統。

▲▼北韓透過導彈試射，能夠達成核彈頭小型化的目標，更能輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

▲北韓透過導彈試射，能夠達成核彈頭小型化的目標，更能輕鬆靈活運用核武。（圖／路透）

美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）特別研究員、前國際原能總署（IAEA）副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）於10日接受《自由亞洲電台》（RFA）專訪時便直言，北韓未來將會執行第7次核試，透過核試來完善其核武研發，達到將核彈頭小型化的目的。

海諾寧指出，一般用於戰術核武的核試中，其爆炸威力可達20kt（千噸），不過依照情況的演變，北韓也可能進行威力僅1kt的核實驗。目前北韓已完成豐溪里核試驗場第3號坑道的修復工作，至於何時將進行第7次核試驗，僅須由高層進行政務性判斷，從3號坑道的規模來看，若北韓在此進行第7次核試，其戰略目標可能是完善小型戰術核武的運用。

不過海諾寧也透露，目前北韓所持有、適合用於製造戰術核武和彈頭的核分裂物質並不多，「由於寧邊核設施5兆瓦（MW）核子反應爐從過去以來啟動相當長的時間，再處理鈽以放置超過1年以上，這些再處理鈽並不適合用於核彈頭的小型化，因此需要重新生產鈽。」

南韓科學技術政策研究院（STEPI）研究員李春根（이춘근）則表示，「在推動核武器小型化上，鈽會稍微有利。由於北韓寧邊核設施老舊、鈽的生產性能不高，因此北韓很有可能構思能夠同時提煉鈽、高濃縮鈾的方法。」

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