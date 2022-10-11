91歲北大教授自爆「超狂5位數」退休金：每月工資1年花不完

▲北大教授自爆退休金。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

當代大學生的就業觀念非常一致，相較於高收入的工作，不少人更追求穩定的工作，最好是體制內，所以能看到近年來考公務員和事業單位的學生越來越多。大陸一名91歲的北京大學退休教授透露，自己的退休金有5位數，每月領到的錢「1年都花不完」，平時還可以住在學校提供的宿舍，優渥待遇引發討論。

綜合陸媒報導，一位91歲的北京大學退休教授接受採訪，在被問到退休工資有多少時，她大方透露現在有5位數，這個數額令人羨慕，網友也表示「酸了」，但調侃之後多數人卻並不覺得意外。一方面是因為這位老教授是1931年生，那個年代多數人都沒有讀書機會，學歷的含金量較高。

另一方面，以這位教授的年齡來看，職稱應該很高，教師的工資就是跟職稱掛鉤的，職稱越高，退休金就越高，更何況還是在北京大學任教，如今的一切都是年輕的時候通過努力換來的。這位老教授卻很謙虛，用「五穀不分，四體不勤」來形容自己，坦言她這輩子除了讀書就是教書，現在1個月的工資1年都花不完。

此外，以該位教授的職稱來說，是可以住進北大教授樓的，教授樓120平方公尺，是三室一廳，所以房子的問題不用擔心，而教師的各項福利待遇是很齊全的，只要身體沒有大問題，就沒什麽花錢的地方，況且她的子女們也都非常優秀，在生活上能幫助她，而子女的優秀跟父母的教育脫不了關係，可說是良性循環。

延伸閱讀

▸ 剛開幕就被投訴 KID突宣布「這家」野人火鍋退回試營運…喊話：我會扛到底

▸ 夫婦裝修廚房意外撿到「260枚金幣」 拍出2650萬

▸ 鄧紫棋被大陸公司騙了 「7400萬酬勞拖6年討不回」…法院判決出爐