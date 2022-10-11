她數好市多洗衣膠囊少一顆！網嘆「這麼算計不辛苦？」掀2派論戰

▲原PO到好市多購買洗衣膠囊，發現裡頭數量比標示少1顆。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

好市多（Costco）有許多物美價廉的商品，是不少人補貨日用品好地方，不過近日有女網友購買一盒洗衣膠囊，回家打開一數發現只有53顆，與包裝標示的54顆不符，讓她直呼「感覺很不好」。貼文一出，許多網友紛紛建議她拿去退貨，但也有人直言，「這麼算計的人生，不覺得很辛苦嗎？」掀起正反議論。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她近日到好市多買了某牌洗衣膠囊，回家後心血來潮將膠囊全數取出，並數數看是否如包裝標示的內含54顆，結果數完後發現只有53顆，讓她納悶詢問「求解？大家會怎麼做？」她也坦言自己從來沒有數過商品正確的數量，沒想到第一次確認就發現有少，「感覺很不好」。

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貼文曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「包裝上寫54顆就要有54顆，這是誠信問題」、「如果包裝上有寫54個，妳又查出來缺一個，那退貨或換貨是合理的」、「如果你確定沒有數錯那就拿去退貨，然後你可以選擇不再購買這家的產品」、「有疑慮就退貨無誤，這是你的權益」、「賣算顆的，少一顆就是有問題」。

不過，也有網友直言「這麼算計的人生，不覺得很辛苦嗎？」言論一出，瞬間掀起網友論戰，「領薪水時老闆少給你也合理吧」、「買房子少2坪給你，還有人出來說風涼話的概念」，另一派網友則回覆，「這就是人性，多的算賺到，少一個斤斤計較，拿薪資比喻的那些，今天老闆多給30塊，他們也不會跟老闆說，人性」、「多的時候就沒聽大家在那哭」。

對此，引發網友論戰的留言者也回應，「人生有價值衡量，不要拿1萬比10元，如果今天多一顆你會拿去還嗎？多的就當賺到，少的就要計較，如果沒有影響到生計，我覺得不要太在意而已，太在意也只是讓自己心情不好，沒有要筆戰，自由言論，每個人都可以發表自己的意見，不需要特別著重我的筆墨哦！」

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