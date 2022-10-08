國泰世華當機！好市多結帳區癱瘓「排隊等1小時」　現場畫面曝

記者施怡妏／綜合報導

國泰世華銀官網當機！賣場全聯、好市多也中槍，有民眾到好市多內湖店購物，卻因為「信用卡機癱瘓」，結帳排隊1小時，現場民眾大排長龍，不少網友表示，現在只能付現，如果要信用卡結帳就得慢慢排隊慢慢等，「排到冰都變湯了」、「只能付現了」。對此，國泰世華銀表示，正對相關狀況確認、了解中。

▲民眾排隊等結帳。（圖／翻攝自臉書COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



有網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，到好市多內湖店消費因為國泰世華當機，信用卡機出現問題，顧客全在卡在結帳區等待，「信用卡機癱瘓，排隊1小時」。

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底下有網友表示，自己也困在結帳區，現在只能使用現金付款，「國泰世華大當機，要現金結帳」、「受害者之一」、「受困中」、「難怪國泰網銀怎麼樣都打不開」、「冰淇淋都融了」、「還好身上都帶現金，沒在刷信用卡」、「台中南屯也是」、「連假第一天，好市多推車塞爆」、「國泰世華系統大當機，新竹也不能刷卡，只能付現不然就是用實體卡手動刷卡」。

許多民眾哀號，不僅刷國泰世華信用卡出問題，想轉帳也進不了App，有人反應將App刪除重裝、手機重新啟動也還是一樣「無限轉圈圈」，但其他家金融機構郵局、中信App都連得上，覺得很困擾。

不少網友也在PTT上反映App進不去，連去買東西，使用Apple pay或 Line pay綁國泰世華銀信用卡也都刷不過。有民眾到全聯、好市多採買用國泰世華銀信用卡付款都無法成功，對此，國泰世華銀表示，正對相關狀況確認、了解中。

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