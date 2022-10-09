推好市多黑鑽卡　客服灌水消費金額！會員一查「差9萬元」傻了

▲美式賣場好市多頗受國人喜愛。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日，有好市多會員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，說他接到客服電話，對方稱他去年底到現在消費約16萬多，建議可以辦黑鑽卡，這讓原PO嚇了一跳，因為覺得自己並沒有花那麼多。掛掉電話後實際一查，他忍不住傻眼，因為根本只有7萬多，「有人也遇過這種話術嗎？」

這位會員文中表示，他接到推銷黑鑽卡的電話，說他去年底到現在，12個月消費了大約16萬多，讓他有點嚇到，「吃了一驚，問有這麼多嗎？客服說她那邊看是這樣。」於是他就回覆會考慮一下就掛掉電話，納悶一查卻驚呆，「發現消費紀錄整年才也才7萬多，有人也遇過這種話術嗎？」

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▲客服建議原PO辦黑鑽卡。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，就有人認為，「我不認為好市多有需要這樣唬爛客戶」、「可能是計算的方式不同？」原PO則在留言處補充，該張信用卡只能在好市多才能刷，而且他並沒有副卡，「就算算13個月，也還離10萬很遠」，也認同好市多應該不需要這樣做，但也不知道為何對方那樣說。

不過，也有會員表示，自己有類似經驗，雖然好市多不會逼迫，但用話術感覺就是不太好，「我也接過類似電話。明明正卡副卡都很少去消費了，還瞎說根據我的消費紀錄，升級黑鑽卡比較划算」、「之前櫃台也說，我去年消費紀錄可以辦黑卡了，回家帳單算一算也才6萬而已……辦黑卡根本不划算。」