　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

推好市多黑鑽卡　客服灌水消費金額！會員一查「差9萬元」傻了

▲▼好市多,Costco。（圖／記者施怡妏攝）

▲美式賣場好市多頗受國人喜愛。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日，有好市多會員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，說他接到客服電話，對方稱他去年底到現在消費約16萬多，建議可以辦黑鑽卡，這讓原PO嚇了一跳，因為覺得自己並沒有花那麼多。掛掉電話後實際一查，他忍不住傻眼，因為根本只有7萬多，「有人也遇過這種話術嗎？」

這位會員文中表示，他接到推銷黑鑽卡的電話，說他去年底到現在，12個月消費了大約16萬多，讓他有點嚇到，「吃了一驚，問有這麼多嗎？客服說她那邊看是這樣。」於是他就回覆會考慮一下就掛掉電話，納悶一查卻驚呆，「發現消費紀錄整年才也才7萬多，有人也遇過這種話術嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲客服建議原PO辦黑鑽卡。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，就有人認為，「我不認為好市多有需要這樣唬爛客戶」、「可能是計算的方式不同？」原PO則在留言處補充，該張信用卡只能在好市多才能刷，而且他並沒有副卡，「就算算13個月，也還離10萬很遠」，也認同好市多應該不需要這樣做，但也不知道為何對方那樣說。

不過，也有會員表示，自己有類似經驗，雖然好市多不會逼迫，但用話術感覺就是不太好，「我也接過類似電話。明明正卡副卡都很少去消費了，還瞎說根據我的消費紀錄，升級黑鑽卡比較划算」、「之前櫃台也說，我去年消費紀錄可以辦黑卡了，回家帳單算一算也才6萬而已……辦黑卡根本不划算。」

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
休假醫「國道飆161」救休克病患！　慘被吊照半年
快訊／小S向Lulu道歉！　還原節目真相
「淋病暴增」逾6千例！　醫曝感染危機：戴套無法100%保護
快訊／北市20多歲男遭鋼筋刺穿　送醫搶救
她長期「半蹲尿尿」竟傷了膀胱！　醫曝1姿勢最完美
《營業中》出意外！姚元浩被蜜蜂叮　炎亞綸「當場尿尿」
大爆雙面女星惹議！《大學生》班底親回：我沒說謊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅館床不夠睡…婆婆突喊「我跟妳老公睡」　人妻被趕走傻眼

推好市多黑鑽卡　客服灌水消費金額！會員一查「差9萬元」傻了

人潮都在這！台灣設計展高雄登場　連假首日狂湧47萬人

國定古蹟原台南水道　雙十連假盛大歡慶「水道水百年」

台南七股坐船遊潟湖烤蚵吃到飽　國慶連假遊客夯

30歲女快篩陽確診！「第5天突在家昏迷」無呼吸心跳送醫不治

超Chill城市！《魅力基隆》秋季號嶄新出刊　空間魔法一次全揭露

怕公廁髒！她「半蹲尿尿」竟傷膀胱　醫透露「這姿勢」最完美

快訊／今本土+44457！新北8730例最多　各縣市確診分布曝　

快訊／今+62死、本土+44457！另增108例境外

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

2貓見習打麻將被當牌桌　睡著擺滿身：太無聊啦

旅館床不夠睡…婆婆突喊「我跟妳老公睡」　人妻被趕走傻眼

推好市多黑鑽卡　客服灌水消費金額！會員一查「差9萬元」傻了

人潮都在這！台灣設計展高雄登場　連假首日狂湧47萬人

國定古蹟原台南水道　雙十連假盛大歡慶「水道水百年」

台南七股坐船遊潟湖烤蚵吃到飽　國慶連假遊客夯

30歲女快篩陽確診！「第5天突在家昏迷」無呼吸心跳送醫不治

超Chill城市！《魅力基隆》秋季號嶄新出刊　空間魔法一次全揭露

怕公廁髒！她「半蹲尿尿」竟傷膀胱　醫透露「這姿勢」最完美

快訊／今本土+44457！新北8730例最多　各縣市確診分布曝　

快訊／今+62死、本土+44457！另增108例境外

高雄「龍貓隧道」爆紅！網瘋拍美照生亂象　首張罰單爐主是他

10月大陸禁娛令延燒？《中餐廳》突宣布延播…14年長壽節目沒了

T1不敵FNC吞首敗　Guma：我們仍充分能小組第一...不會被這場影響

陸駐美大使「感謝馬斯克」　還肯定他「台灣特別行政區」想法

旅館床不夠睡…婆婆突喊「我跟妳老公睡」　人妻被趕走傻眼

台中女結帳「一個動作」惹毛超商店員　2人互飆髒話！客人全傻眼

黃豪平突揭「Lulu真正雙面」：真可惡！釣出一票藍勾勾發聲　5萬人圍觀

台南吳禹寰總部成立　湧入3500人助陣大喊「凍蒜」！

頭期款不夠！男友幫她出150萬　網見「1舉動」更讚爆：好男人

林志玲當媽後首現身！　氣質白裙露纖腰全場粉絲暴動

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

嘴角失守！4星座10月發了　正偏財都來

他第一次「進出幾下、2分鐘結束」會懷孕嗎

年輕人需要第4劑？　醫說話了

30歲女快篩陽「第5天在家昏迷」死亡

登山女神頂第8高峰　被質疑造假

一夜連2震　最大規模4.0、震度3級

星宇日本線降價　飛沖繩不到1萬

妹子搭高鐵「好多人補票」　大學生讚爆

台拉尾盤「單日確診全球第一」　連假後恐破6萬

台鐵死傷事故　台南=保安單線行車

阿嬤帽子印一串超母湯英文！老司機看了都邪笑

更多熱門

相關新聞

不斷更新／國泰世華全面恢復！　信用卡刷卡、ATM、網銀已正常

不斷更新／國泰世華全面恢復！　信用卡刷卡、ATM、網銀已正常

國泰世華銀因資訊電力維護導致官網當機，導致民眾領錢、刷卡不便，到今（8）日下午三點多左右，信用卡刷卡消費率先恢復正常，不到4點，網銀、ATM也搶救成功，現在民眾可以安心領錢、去賣場買東西。

好市多刷卡死當！他App入場「不能現金結帳」氣炸

好市多刷卡死當！他App入場「不能現金結帳」氣炸

國泰世華當機！直擊好市多結帳區「排隊等1小時」

國泰世華當機！直擊好市多結帳區「排隊等1小時」

狂搬12箱！衝好市多搶「1特價神物」　網：好爸爸

狂搬12箱！衝好市多搶「1特價神物」　網：好爸爸

好市多開賣Volvo油電車「送3萬購物金」！

好市多開賣Volvo油電車「送3萬購物金」！

關鍵字：

好市多costco信用卡黑鑽卡客服Costco好市多 商品經驗老實說

讀者迴響

熱門新聞

白目爸狂搖吊橋　害女兒摔倒墜入空隙

小甜甜斷開謝忻深夜發聲了！曾怒「她不倫阿翔」爆疏遠

雙面大咖女星遭指是她！　Lulu發聲：聳動故事博眼球

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

吳奇隆、劉詩詩撇7年婚變　1舉動男方挨罵

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

「老公的兄弟更帥」婚禮照爆紅！高顏值伴郎露壞笑

泰托兒所慘案！3歲女童「1習慣」奇蹟逃死

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面