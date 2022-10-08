好市多刷卡死當！他App入場「不能現金結帳」氣炸　店員：改天再來

▲想現金結帳，還須出示「會員實體卡」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

國泰世華官網大當機，連帶影響好市多賣場的結帳作業！一名網友透露，今天透過App出示會員卡入場，怎料刷卡系統大出包後，會員想要現金結帳的話，必須得出示「實體卡」，否則就是改天再來消費，氣得原PO開轟，「連人工輸入身分證查會員身分，再用現金結的折衷方式也不給處理…到底？」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，他目前人卡在高雄大順店，前方無止境的人潮，而店家告知只能用「實體卡與現金」結帳，讓他傻眼不已。

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原PO直呼，平時沒有帶實體卡，今天是用手機APP入場，如今購物車都擺放採買的物品，「排隊時才被告知，要求我改天再來，這危機處理機制很糟...這就是綁單一家銀行系統會出現的情況！」

針對沒帶到實體卡的部分，原PO認為，最有效率消化人潮的方法，就是透過「人工輸入身分證」查詢會員後，再用現金結帳的折衷方法，無奈賣場就是不願意。

文章曝光後，底下網友熱議，「是國泰世華當機，不是好市多的問題」、「該換銀行合作了」、「應該是全省都當了，因為連全聯也不能刷國泰世華卡」、「應該像美國一樣，只要是VISA卡即可」、「上個月南崁店也有發生」、「外面也不能刷呀！連錢都領不出來」、「我只帶手機去買東西，這次不能用手機刷卡，我又回家拿錢買單」。

最新消息指出，國泰世華銀說明，截至下午3點，信用卡刷卡消費已全面恢復正常，但網銀還在搶救中，造成大眾不便，敬請見諒。

▼網友討論。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

