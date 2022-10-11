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蝦皮購物免運拚文創　攜手台灣原創品牌翻出6倍業績

▲▼蝦皮購物,台灣文創館,週五文創日,優惠券,在地。（圖／業者提供）

▲蝦皮購物打造「台灣文創館」初衷是希望扶持台灣在地文創品牌。（圖／蝦皮購物提供，下同）

消費中心／綜合報導

蝦皮購物自今年7月創立「台灣文創館」在地文創店家專屬平台，招募三個月的時間已有700家台灣原創品牌加入，成立之際率先推出「週五文創日」，並於每月提供滿199元領卷享免運、滿699元享88折、滿50元折25元全館優惠券，其中又以滿50元折25元整體使用表現最佳，平均每月達9成以上使用率相當受買家歡迎。熱銷的前三名霸榜熱搜商品分別是「秉醇烘焙坊手工餅乾」、「MJ低口隱形襪」、「一隻喵刷具」。全館活動結合下半年電商促銷檔期，使活動期間進站瀏覽人次同期比提升50%，業績也於單檔活動達成同期比6倍多成長。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，蝦皮購物打造「台灣文創館」初衷，目的是隨著台灣文創產業蓬勃發展，希望扶持在地文創品牌，利用蝦皮購物的流量優勢讓許多擁有特色風格及在地元素的品牌故事與產品，能夠有新的舞台且廣為大家所認識，也為台灣原創品牌開拓銷售通路、永續發展。

「台灣文創館」10月主打優惠出爐，翔仔居家法蘭絨新品9折，再祭滿千折百、早鳥價最低699元

為歡慶「台灣文創館」創下佳績，蝦皮購物10月精選四大主打品牌祭出強檔優惠：

●以精湛皮革工藝聞名的Alto，暢銷商品Anello掛繩防摔皮革手機殼，搭配隨身頸掛設計，讓雙手更便利，加入品牌會員可享領券後專屬價2,180元，加購皮革減壓襯片還享6折優惠，近期入手iPhone新機族群必備。

●提供質感寢居的翔仔居家，精選翔仔居家天絲床包被套組，即日起至10/18限時祭出優惠價1,680元，天然原料既護膚又抗菌，絕對是必購商品。全館下單滿千折百，提早購入冬季暖被，還有最低699元起的早鳥價等你搶。

●致力打造實用與現代美學兼具的WOKY沃廚，即日起至10/14推出驚爆價799元起的沃廚手提保溫杯，七款顏色任你挑選邀你隨意搭配。

▲▼蝦皮購物,台灣文創館,週五文創日,優惠券,在地。（圖／業者提供）

傾注研發號稱彩妝美學的FreshO2，則祭出特惠價630元的FreshO2迪士尼公主系列飾底乳，幫你有效改善肌膚暗沉，成就仙女般妝容！除了少女最愛的迪士尼公主系列單品開賣外，即日起至10/18 FreshO2迪士尼公主系列單品只要9折。

蝦皮購物台灣文創館：https://shopee.tw/m/twdesigncsr

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