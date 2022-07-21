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蝦皮成交手續費漲到貴2倍　賣家跳槽競業每天多4成開店

▲▼ 蝦皮店到店（圖／記者劉維榛攝）

▲蝦皮購物公告8/1起將調整部分收費機制。（資料照／記者劉維榛攝）

記者洪菱鞠／台北報導

電商平台蝦皮購物又漲成交手續費，昨（20日）官方公告今年第二波收費調整後，不僅交易抽取費用比國內其他拍賣平台至少貴2倍，距離上次調漲更是不到三個月，短時間內再往上調，果不其然引起賣家熱議，怒批「扯爆了」，而前次就有人揚言「考慮棄蝦」，醞釀跳槽，露天拍賣發現近期新賣家每日成長約4成，奇摩拍賣則表示用戶穩定成長。

蝦皮購物8/1起再調整部分收費機制，針對非商城賣家，也就是一般賣家，非促銷檔期收4%、促銷檔期收5%；商城賣家則依品項、以及是否參與促檔活動，成交手續費各有不同計算方式，如手機平板、家用電器、遊戲&電玩等指定類別，將酌收3.5%～6.7%不等，指定類別以外的收7%～9%，若再加上2%金流服務費，等於最高抽11%。

對於二次調漲決定，蝦皮官方在回應提到，「相關手續費調整皆是因應市場機制調整」，而賣家同時還要面對大環境物價上漲、批發價也漲，利潤一再被壓縮，無疑是沉重負擔，生意更不好做，有人無奈表示「售價只好繼續往上墊，哀哀」、「只能跟著漲，唉」，也有觀察到「多數賣家改成100甚至滿150才出貨了」；另有賣家說，「很好 看來該離開了」、「我有點想下架了」，「看來該找搬家工具 搬回yahoo去了」、「會調漲但不會撤離，然後其他平台會重新上架」。

露天拍賣（圖／翻攝自露天拍賣）

▲露天拍賣發現近期新賣家有明顯成長。（圖／翻攝自露天拍賣）

露天拍賣就指出，近期明顯感受到新賣家每日成長約4成，主要類別包括生活居家、母嬰相關、3C手機、交通工具等都有增長，且賣家的售價也有調降，調整兩邊賣場價格或上架商品，用價格與銷售商品數量吸引買家下單。目前平台也沒有調漲手續費計畫。

僅管大部分賣家會在多個拍賣平台開賣場，明白雞蛋不能放在同一個籃子的道理，同款商品甚至掛比較低價，但從後台觀察交易狀況後也不諱言「現在買家幾乎都在蝦皮下單」，其他平台訂單少得可憐或完全沒單，直說「手續費再便宜，東西賣不出去也沒用」，其他網友更是大嘆「這就是一家獨大的悲哀，台灣其他拍賣都不爭氣啊」。

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