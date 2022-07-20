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蝦皮8月又要漲成交手續費最高收到11%　官方回應了

蝦皮8/1起調漲成交手續費（圖／翻攝自蝦皮）

▲蝦皮購物8/1起將針對賣家調整部分成交手續費。（圖／翻攝自蝦皮，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

電商平台蝦皮購物5/1起才針對非商城賣場調漲成交手續費，時隔不到三個月，又要再漲一波，官方今發出最新公告指出，8/1起將調整部分收費機制，針對促銷和非促銷等不同檔期，非商城賣家收4～5%不等，商城賣家最多9%，再加上2%的金流服務費，最高要抽到11%。消息一出，引起大批賣家反彈，甚至怒批「吃相真的很難看」，官方則在回應中提到「相關手續費調整皆是因應市場機制調整。」

過去一年調漲一次成交手續費的蝦皮，今年5月起針對非商城賣場成立的訂單、全商品類別，調高成交手續費與金流服務費，不分檔期多收1%，沒想到才過了短短兩個多月，官方再公告8/1起又要漲，根據此次調整內容，非商城賣家在非促銷檔期收4%、促銷檔期收5%，以促銷檔期為例，商品一件售出金額$400，運費$60，成交手續費為$400 x 5%，換算要收20元。

蝦皮8/1起調漲成交手續費（圖／翻攝自蝦皮）

▲在最新調整收費機制中，非商城賣家收4%～5%不等。

蝦皮8/1起調漲成交手續費（圖／翻攝自蝦皮）

▲商城賣家的成交手續費類別而有不同，在指定商品之外，最高可收到9％。

商城賣家則依上架的指定商品類別，如手機平板、家用電器、遊戲&電玩等，以及是否參與促檔活動，酌收3.5%～6.7%不等成交手續費；若是指定類別以外，非促銷檔期收7%，如果有參與長期或短期之免費或蝦皮回饋活動則收取7.9%，未參與抽9%，再加上目前仍是2%的金流服務費，等於最高要11%手續費。

蝦皮在今年進行了二波手續費調漲，賣家們收到調漲消息後直說「太誇張」，有人無奈表示「果然又要漲了 促銷要扣7% 非促銷要扣6% 打賭2022年底前一定會漲成11%」，不少人更是抱怨「以前一年漲一次 今年四月漲一次 現在八月又張 沒對手隨便漲 別忘了還有金流手續費」、「漲後一堆老問題也不修 到底在漲什麼...？」、「養套殺」、「扯爆了」。

對此，蝦皮官方回應，「蝦皮購物致力於提升整體台灣電商市場質量、優化每位消費者的消費體驗；近期我們也持續推出創新功能，包括享有更多樣化的賣場布置模組與編輯功能，提升賣家管理與運營的便利度，且提供賣家更具品質的行銷方式。相關手續費調整皆是因應市場機制調整，讓台灣電商產業得以健康永續經營，蝦皮購物將持續推出創新功能、優化平台，與賣家一同打造更具競爭力、完善的購物環境，讓台灣電商產業邁向電商平台、賣家、消費者的三贏。」

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