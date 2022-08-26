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越割越快！蝦皮店到店又要漲　9／1起運費漲價收39元

蝦皮店到店運費調整通知（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

▲蝦皮店到店運費自9月1日起將調漲為39元。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

記者洪菱鞠／台北報導

電商平台蝦皮購物又要漲了，上月才針對賣家調漲第二波成交手續費，日前還祭出新規定禁賣網軍或議題風向操作商品，今再發運費調漲通知，9月1日起，蝦皮店到店運費將調漲為39元，果然引起大批用戶熱議，直說「不演了」、「韭菜割起來」、「越割越快囉」、「收割囉」。

蝦皮購物去年8月起推出蝦皮店到店後，持續在全台擴大門市據點，之後開始調整收費機制，從一開始0元免運到優惠19元，今年6月7日更將運費漲到29元，現在又要再漲，根據官方發布的蝦皮店到店運費調整通知，自9月1日起（含當日），蝦皮店到店之門市交寄運費及物流交寄運費將調整為39元，選擇「蝦皮店到店循環包裝」下單的買家，取件運費亦調整為39元。

不到三個月的時間，運費也漲價，蝦皮購物表示，因應市場機制調整店到店運費收取，近期更持續優化蝦皮店到店服務與功能，包括於門市推出取件報到機和更新門市包裹儲位系統，減少用戶取貨等待的時間，有效提升門市取件的服務效率；針對站上促銷檔期，也會規劃多元優惠的促銷方案與各項免運券補貼，提供買賣雙方更優質的購物和寄取貨體驗。

運費漲價消息曝光後，不少用戶看到後除了大喊誇張，在臉書《蝦皮優惠分享/省錢攻略》更引起網友熱烈討論，紛紛留言表示「割韭菜了 一下漲賣家手續費，一下漲運費」、「養-套-殺..... 」、「再來就49->59? 」、「誇張⋯⋯發現越來越多人用就開始漲價，好笑、要漲價，那麻煩速度也漲一下，變快一點啊！」、「漲價那可以送快一點嗎」、「割韭菜中，慢慢割 下次還會漲，遲早會漲到和超商差不多喔」

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