蝦皮購物「東南亞新二代人才獎學金」提供400萬獎金、限定實習機會

▲知名電商蝦皮購物，為鼓勵新二代積極向學、結合語言背景為台灣培育新南向產業人才，專設「東南亞新二代人才獎學金」計劃。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

隨著東南亞新住民二代在台人口增加，內政部調查指出，新住民平均生育人數為1.3人，預計到2030年之際，25歲的新二代人口數將會佔據13.5%。知名電商蝦皮購物，為鼓勵新二代積極向學、結合語言背景為台灣培育新南向產業人才，專設「東南亞新二代人才獎學金」計劃開跑，迄今已吸引超過70間大專院校、逾百位優秀新二代學生報名，共同爭得單人高達10萬的獎助學金，以及蝦皮購物實習機會培養企業職場實戰技能。報名倒數一個月之際，蝦皮購物更攜手藍亦明等8位知名人氣網紅共同響應，徵集全台新二代年輕人才積極參與。

蝦皮購物「東南亞新二代人才獎學金」培育新南向跨國人才，以越南、印尼新二代報名人數最多

蝦皮購物「東南亞新二代人才獎學金」包括「優秀獎學金」及「公益助學金」兩大獎項，預計支持共130名東南亞新二代學生，發出總金額高達400萬的獎助學金。日前開放報名後，已吸引全台各地新二代大學生主動報名，其中又以越南、印尼相關背景的新二代學生們最為積極參與，此現象與目前在台東南亞新住民人口數最高的國家相符。

申請者背景中不乏來自台大法律、台大藥學、成大外文、政大外交、政大國貿、清大科管等國內大專院校學生，期待未來能結合自身語言優勢，成為傑出的跨國貿易人才；也有從小關注新二代族群議題、熱衷參與志工活動，計畫能將獎學金運用在加強課業學習與專業能力，期待未來能成為一名社工，在第一線幫助台灣社會各個角落有需要的族群。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「總部成立於新加坡的蝦皮購物，不僅在電商產業及台灣、東南亞市場獲得業界領先地位，也期盼社會回饋、培育台灣在地及產業人才走向國際。很開心看到活動至今超過百位新二代大學生積極爭取，且這次獎學金總金額高達四百萬，我們很期待可以看到更多優秀人才，剩下不到一個月的時間，趕快加緊腳步提出報名申請。」

蝦皮購物將於「優秀獎學金」獲獎者中評選出至少一名學生，提供蝦皮購物實習機會。為滿足欲達成長期培育在地優秀人才宗旨，蝦皮購物推出獲獎者專屬實習福利：

● 履歷超加分，與更多優秀的在台及跨國同事合作共事，更快上手電商業實戰運作

● 職涯探索趁現在，前往蝦皮購物企業參訪、體驗職涯探索講座及交流活動掌握方向

● 內部社團交朋友，聚集來自各地優秀東南亞二代人才，打造跨國職涯社群促進交流

攜手藍亦明等8位知名新世代人氣網紅，發揮影響力徵集在學新二代優秀人才

為積極推廣蝦皮購物推出高額的「東南亞人才獎學金」，這次更攜手8位知名網紅共同宣傳，分享自身於大四累積實習經驗，鼓勵現在的大學生也能透過這樣的方式「認識自己」，更鼓勵符合申請資格的粉絲們能夠積極爭取，在有限的大學青春歲月裡，努力爭取資源並勇於跨界嘗試，累積非凡無價的求學體驗。

「東南亞新二代學生人才獎學金」申請辦法

►步驟一：至官網線上填申請表 https://careers.shopee.tw/nsgscholarship

►步驟二：準備電子戶籍謄本或戶口名簿影本、本學期在學證明、前一學期成績單正本（詳閱官網說明）

►步驟三：附上補充資料（例如：獎學金使用規劃、自傳、生涯規劃或其他特殊表現之證照或獎狀等），讓蝦皮購物更了解你，使獲獎機會再提升

「東南亞新二代學生人才獎學金」申請須知

申請期間：即日起（2022/10/5）至2022/10/31

計畫時程： 11月內部審核、12月通知獲獎者

申請資格（皆須符合）：

►在台定居且設有中華民國戶籍者，且其父或母一方，現或曾與我國國人結婚，且父或母曾有或現有東南亞國家之國籍

►現就讀國內公、私立大專院校（不含五專前三年）之在學學生（日間部、進修學士班），就學滿一學期（含）以上者

►成績條件：

1. 優秀獎學金：110學年度下學期在學成績總平均85分以上或排名前20%以內

2. 公益助學金：110學年度下學期在學成績總平均70分以上或排名前30%以內（需附清寒證明相關文件）

東南亞新二代學生人才獎學金申請網站：https://careers.shopee.tw/nsgscholarship