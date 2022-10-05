　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蝦皮購物「東南亞新二代人才獎學金」提供400萬獎金、限定實習機會

▲▼蝦皮購物「東南亞新二代人才獎學金」提供400萬獎金、限定實習機會。（圖／業者提供）

▲知名電商蝦皮購物，為鼓勵新二代積極向學、結合語言背景為台灣培育新南向產業人才，專設「東南亞新二代人才獎學金」計劃。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

隨著東南亞新住民二代在台人口增加，內政部調查指出，新住民平均生育人數為1.3人，預計到2030年之際，25歲的新二代人口數將會佔據13.5%。知名電商蝦皮購物，為鼓勵新二代積極向學、結合語言背景為台灣培育新南向產業人才，專設「東南亞新二代人才獎學金」計劃開跑，迄今已吸引超過70間大專院校、逾百位優秀新二代學生報名，共同爭得單人高達10萬的獎助學金，以及蝦皮購物實習機會培養企業職場實戰技能。報名倒數一個月之際，蝦皮購物更攜手藍亦明等8位知名人氣網紅共同響應，徵集全台新二代年輕人才積極參與。

▲▼蝦皮購物「東南亞新二代人才獎學金」提供400萬獎金、限定實習機會。（圖／業者提供）

蝦皮購物「東南亞新二代人才獎學金」培育新南向跨國人才，以越南、印尼新二代報名人數最多

蝦皮購物「東南亞新二代人才獎學金」包括「優秀獎學金」及「公益助學金」兩大獎項，預計支持共130名東南亞新二代學生，發出總金額高達400萬的獎助學金。日前開放報名後，已吸引全台各地新二代大學生主動報名，其中又以越南、印尼相關背景的新二代學生們最為積極參與，此現象與目前在台東南亞新住民人口數最高的國家相符。

申請者背景中不乏來自台大法律、台大藥學、成大外文、政大外交、政大國貿、清大科管等國內大專院校學生，期待未來能結合自身語言優勢，成為傑出的跨國貿易人才；也有從小關注新二代族群議題、熱衷參與志工活動，計畫能將獎學金運用在加強課業學習與專業能力，期待未來能成為一名社工，在第一線幫助台灣社會各個角落有需要的族群。

▲▼蝦皮購物「東南亞新二代人才獎學金」提供400萬獎金、限定實習機會。（圖／業者提供）

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「總部成立於新加坡的蝦皮購物，不僅在電商產業及台灣、東南亞市場獲得業界領先地位，也期盼社會回饋、培育台灣在地及產業人才走向國際。很開心看到活動至今超過百位新二代大學生積極爭取，且這次獎學金總金額高達四百萬，我們很期待可以看到更多優秀人才，剩下不到一個月的時間，趕快加緊腳步提出報名申請。」

蝦皮購物將於「優秀獎學金」獲獎者中評選出至少一名學生，提供蝦皮購物實習機會。為滿足欲達成長期培育在地優秀人才宗旨，蝦皮購物推出獲獎者專屬實習福利：
● 履歷超加分，與更多優秀的在台及跨國同事合作共事，更快上手電商業實戰運作
● 職涯探索趁現在，前往蝦皮購物企業參訪、體驗職涯探索講座及交流活動掌握方向
● 內部社團交朋友，聚集來自各地優秀東南亞二代人才，打造跨國職涯社群促進交流

攜手藍亦明等8位知名新世代人氣網紅，發揮影響力徵集在學新二代優秀人才

為積極推廣蝦皮購物推出高額的「東南亞人才獎學金」，這次更攜手8位知名網紅共同宣傳，分享自身於大四累積實習經驗，鼓勵現在的大學生也能透過這樣的方式「認識自己」，更鼓勵符合申請資格的粉絲們能夠積極爭取，在有限的大學青春歲月裡，努力爭取資源並勇於跨界嘗試，累積非凡無價的求學體驗。

▲▼蝦皮購物「東南亞新二代人才獎學金」提供400萬獎金、限定實習機會。（圖／業者提供）

「東南亞新二代學生人才獎學金」申請辦法

►步驟一：至官網線上填申請表 https://careers.shopee.tw/nsgscholarship
►步驟二：準備電子戶籍謄本或戶口名簿影本、本學期在學證明、前一學期成績單正本（詳閱官網說明）
►步驟三：附上補充資料（例如：獎學金使用規劃、自傳、生涯規劃或其他特殊表現之證照或獎狀等），讓蝦皮購物更了解你，使獲獎機會再提升

「東南亞新二代學生人才獎學金」申請須知

申請期間：即日起（2022/10/5）至2022/10/31
計畫時程： 11月內部審核、12月通知獲獎者
申請資格（皆須符合）：
►在台定居且設有中華民國戶籍者，且其父或母一方，現或曾與我國國人結婚，且父或母曾有或現有東南亞國家之國籍
►現就讀國內公、私立大專院校（不含五專前三年）之在學學生（日間部、進修學士班），就學滿一學期（含）以上者
►成績條件：
1. 優秀獎學金：110學年度下學期在學成績總平均85分以上或排名前20%以內
2. 公益助學金：110學年度下學期在學成績總平均70分以上或排名前30%以內（需附清寒證明相關文件）

東南亞新二代學生人才獎學金申請網站：https://careers.shopee.tw/nsgscholarship

ET快訊
開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍　妻打跑槍手
快訊／北市國小外槍響！　建設公司老闆中彈倒地
快訊／桃園23歲男陳屍公園　疑黑吃黑遭打死丟包
快訊／原子少年成員「硬上未成年女」　首發聲認獸行：接受一切懲
快訊／明星高中學生落軌！　遭火車撞擊身亡
全球經濟快崩潰！　聯合國示警：比2008金融海嘯更慘
快訊／高雄大遠百失火竄濃煙顧客驚逃　今日暫停營業
快訊／香港知名作家李怡在台灣逝世　享壽87歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打造南部電動車重鎮　崑山科大攜手公信電子、雍御企業簽署MOU

回家開伙不一定衛生　不良廚具砧板可能散發致命甲醛

婆婆10萬金項鍊丟了！大嫂突誣賴弟媳偷的　兇手竟是「她自己」

華醫護理系加冠禮　303位加冠生薪傳南丁格爾精神

妹子想換IG！他尬回沒在用「會被扣分嗎」　網揭1缺點：不會聯絡了

韓國「亞洲藝術鑑定交流研討會」　亞洲藝術專家共襄盛舉

登山女神IG限動「要公布好消息」附愛心圖！爆偷吃人夫...全被打亂

客運振興讓旅客「回流最多4成」！補助餘額曝　「11月恐告罄」

手機給女友看！花心哥「靠LINE這功能」偷吃：不會被懷疑　網戰翻

蝦皮購物「東南亞新二代人才獎學金」提供400萬獎金、限定實習機會

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

打造南部電動車重鎮　崑山科大攜手公信電子、雍御企業簽署MOU

回家開伙不一定衛生　不良廚具砧板可能散發致命甲醛

婆婆10萬金項鍊丟了！大嫂突誣賴弟媳偷的　兇手竟是「她自己」

華醫護理系加冠禮　303位加冠生薪傳南丁格爾精神

妹子想換IG！他尬回沒在用「會被扣分嗎」　網揭1缺點：不會聯絡了

韓國「亞洲藝術鑑定交流研討會」　亞洲藝術專家共襄盛舉

登山女神IG限動「要公布好消息」附愛心圖！爆偷吃人夫...全被打亂

客運振興讓旅客「回流最多4成」！補助餘額曝　「11月恐告罄」

手機給女友看！花心哥「靠LINE這功能」偷吃：不會被懷疑　網戰翻

蝦皮購物「東南亞新二代人才獎學金」提供400萬獎金、限定實習機會

日本航空10／31松山-羽田恢復每日2班　大阪、名古屋年底前無復飛計畫

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

豪門媳挺肚抓姦淚崩！婆婆挺小三威脅正宮「妳生女兒就離婚」

打造南部電動車重鎮　崑山科大攜手公信電子、雍御企業簽署MOU

快訊／北市槍響！建設公司老闆遇伏擊中彈倒地　槍手秒自首

富藍戈轉先發後天登板！明年續留觀察重點

大立光9月營收51.03億元、月增15%　衝上22個月來高點

建商獵地量腰斬！　商仲指：中南部地價將鬆動

拔牙拷問？俄軍酷刑室發現「大量假牙」　居民吐：尖叫聲不斷

九合一選舉檢警調廉宣示查賄 蔡尚樺任反賄選大使

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

生活熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

登山女神「約泡」富商討170萬贊助　最新動態曝光

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉

Foodpanda比賽送iPhone！第一名是百萬網紅

公公突要求「別鎖房門」　她回家見這幕傻了

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

小孩打流感疫苗　醫「一臉驚嚇照」吸萬讚

次世代疫苗下週二全面開打！放寬至18歲以上可接種

更多熱門

相關新聞

iPhone 14殺到只要5折　必搶時段快記下

iPhone 14殺到只要5折　必搶時段快記下

10月百貨週年慶旺季開打，同時準備迎接雙十連假到來，電商平台搶攻線上買氣，陸續祭出特惠商品、折價券等各項好康，平時下不了手的高價3C家電或專櫃美妝保養品牌，現在買很划算之外，這波還有一大必搶重點，就是才剛上市不久的iPhone 14只要半價即可入手，兩大開賣整點時段趕快筆記下來。

蝦皮疑大量解僱　北市：未通報最高罰50萬

蝦皮疑大量解僱　北市：未通報最高罰50萬

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝

蝦皮店到店門市發展環保循環包裝

台灣蝦皮傳裁員　官方證實回應

台灣蝦皮傳裁員　官方證實回應

蝦皮傳裁員　國泰世華：未接獲業務異動通知

蝦皮傳裁員　國泰世華：未接獲業務異動通知

關鍵字：

蝦皮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

原子少年20歲成員爆「爛醉硬上網美」！

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！發火內幕曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面