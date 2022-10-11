後疫情時代電子支付百百種　中華電信多元付款一機搞定

▲中華電信多元支付機，整合性多種支付方式，讓結帳更快速便利。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

手機嗶一下就能輕鬆完成付款，行動支付漸漸成為許多民眾的日常，尤其後疫情時代，民眾消費習慣不再只有使用現金。

民眾表示，「習慣用LINE Pay或者是其他像悠遊卡等等，因為很方便只要帶手機出門就好了。」民眾使用數位貨幣消費逐漸取代實體現金付款，為協助店家快速結帳，中華電信推出多元支付機，無論是行動支付還是電子支付，一機就能搞定所有結帳付款。

▲越來越多民眾習慣使用數位支付。（圖／記者姜國輝攝）

禾菓川烘焙坊店長謝佩均表示，「顧客現在就是比較常詢問有沒有街口支付、LINE Pay、台灣Pay，自從接觸了中華電信的多元支付機之後，讓我們店家方便許多，因為它是一機多用，例如說悠遊卡以前就是需要一個機子，信用卡一個機子，可是現在不用 一機它就可以多用。」

疫情期間民眾到戶外走走，使用行動支付，減少隨身帶現金或信用卡，還能降低接觸風險，根據金管會統計數據顯示，2022年電子支付的註冊開戶人數已超過1700萬人，也顯示出國人支付習慣的改變，也顯示出國人支付習慣的改變。

▲▼中華電信多元支付機，提供服務包含悠遊卡、一卡通、國內外信用卡、Apple Pay、Google Pay、街口、LINE Pay等。（圖／記者姜國輝攝）

民眾表示，「外出不用大包小包還帶著零錢帶著錢包，一支手機就可以搞定，使用行動支付有些還可以集點，或是可以換一些禮物。」另一位民眾提到，「如果現在一般的店家都支援Apple Pay，或者是像悠遊卡這些電子支付的話，對我們來講還滿方便的。」

自動化咖啡機，靠著機械手臂全自動沖泡，現沖咖啡不假他人之手，非實體接觸以及支付成了疫後新常態，訊田AUTOGO執行副總經理王偉安表示，「公司整合了金融科技、大數據，AI以及機器手臂的服務下，打造這樣的一個全新複合店的型態，讓民眾可以很輕鬆，在沒有任何接觸的情況下，完成購物的一個流程，中華電信除了它能夠把支付整合以外，並且它也提供一個API的功能，中華電信的支付機，也符合現在我們整個IoT物聯網整合的一環裡面，所以在整個整合更加快速。」

▲中華電信行銷經理李紋萱受訪說明多元支付機功能。（圖／記者姜國輝攝）

不用各別安裝悠遊卡，與電子支付感應裝置，有了中華多元支付的整合，不論是信用卡、行動支付，電子支付還是悠遊卡等都能完成付款，中華電信行銷經理李紋萱表示，「中華電信就推出一機整合的多元支付服務，解決客戶的問題，除了手持式的支付設備之外，我們也提供自動販賣機或者是停車場的繳費機，有一個嵌入式的機器的一個服務，都可以享有這樣子多元支付，非常便利的一個支付的方式。」

因應未來市場新趨勢，多元支付機大大提升交易便利性，實現消費者與店家雙贏局面。