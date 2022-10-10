　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統國慶演說　陸委會：台灣民主韌性「必能遏止專制政權擴張」

記者蔡紹堅／台北報導

總統蔡英文在雙十國慶談話上強調堅定「四個堅持」，及在經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力等打造「四大韌性」，並呼籲對岸尊重台灣人民對主權和民主的堅持，理性和平處理問題。對此，陸委會指出，政府堅定捍衛國家主權、堅守民主防線，深信台灣民主韌性及國際社會的強大支持，必能遏止專制政權擴張及對和平穩定的威脅挑戰。

陸委會提到，捍衛國家主權、安全及民主自由的生活方式，是台灣人民和朝野政黨的最大共識，沒有任何妥協空間，「北京當局一再試圖消滅中華民國台灣主權，已嚴重破壞和平穩定現狀，其挑戰國際秩序的冒進作為及衍生的風險危機，不但引發台灣民意反對，更遭到國際社會譴責。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，台灣以民主安全及產業布局優勢，逐步在逆勢中建立韌性、因應變局，也將持續承擔自我防衛責任，和民主盟友擴大合作，共同維護台海安全及區域繁榮穩定。

陸委會說，總統蔡英文也在談話中重申，維護兩岸關係和平穩定是雙方共同責任，兵戎相見不是選項；也唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟良性互動的根本。

陸委會強調，在兩岸邊境解封作好整體評估及強化安全管理等各項準備後，將適時逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施，恢復兩岸人民健康有序交流；同時更呼籲對岸應緩解台海緊張情勢，以理性、平等及相互尊重的態度，和平務實處理雙方分歧。

▼總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
美魔女濕身慶雙十！　登七星峰「國旗比基尼」辣照曝光
吃飯捕獲野生周星馳！　「白髮＋皮包骨」蒼老樣嚇壞網
Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　小禎親回應了
G奶辣模Yumi.k返台「秒衝急診室」　曬點滴照
痛爆才吞止痛藥！醫嘆：沒效了「忍太久恐害失智」　最佳服用時間
中華民國國旗曾登上月球！　蒐藏50年罕見曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳淑珍再動刀「防止惡性腫瘤蔓延」　陳水扁曬照揭最新狀況

總統國慶演說　陸委會：台灣民主韌性「必能遏止專制政權擴張」

蔣萬安倡議深蹲搭公車能減碳？　陳時中：連結牽強

獨／大巨蛋拿不到使照「害到台灣燈會」　柯文哲拍板「副燈改放松菸」

徐定禎轟鍾東錦惡人先告狀　「先把傷害致死案講清楚！」

若王世堅挺黃珊珊會如何？　陳時中：黨有黨紀

館長怒嗆陳時中「約3次不敢來」三劑令害賠千萬　林佳龍約了就來

鄭寶清主張「城市CEO」賺錢給百姓花！　讓窮人翻身

盧秀燕回基隆家鄉力挺謝國樑　掃街、快閃宣講重溫在地美食

楊鎮浯怒了！開直播點名他「直球對決」：躲在1450背後傷害金門

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

Lulu發聲「遭指雙面大咖女星」　小S「造成困擾抱歉」還原真相

女兒錄影唬爛：三餐都我做　爸媽表情抽動不敢戳破謊言

橘色惡魔登主題公園演奏　邊行進邊踏步「超整齊」

小偷闖入！哈士奇抬頭看一眼　下秒睡翻...網笑：懶惰看門犬

白目爸狂搖吊橋　女兒嚇哭摔倒「墜入踏板空隙」

吳淑珍再動刀「防止惡性腫瘤蔓延」　陳水扁曬照揭最新狀況

總統國慶演說　陸委會：台灣民主韌性「必能遏止專制政權擴張」

蔣萬安倡議深蹲搭公車能減碳？　陳時中：連結牽強

獨／大巨蛋拿不到使照「害到台灣燈會」　柯文哲拍板「副燈改放松菸」

徐定禎轟鍾東錦惡人先告狀　「先把傷害致死案講清楚！」

若王世堅挺黃珊珊會如何？　陳時中：黨有黨紀

館長怒嗆陳時中「約3次不敢來」三劑令害賠千萬　林佳龍約了就來

鄭寶清主張「城市CEO」賺錢給百姓花！　讓窮人翻身

盧秀燕回基隆家鄉力挺謝國樑　掃街、快閃宣講重溫在地美食

楊鎮浯怒了！開直播點名他「直球對決」：躲在1450背後傷害金門

台北女遠嫁高雄擺攤男　7年情被「越南女大生」一招粉碎

56歲美魔女濕身慶雙十！　登七星峰「國旗比基尼」辣照曝光

3天搶光！台北草根足球節　台北競技率百人踢球「趣」

中國外交部回應「俄軍轟炸烏克蘭」：中方願為局勢緩和發揮作用

衛少自信喊話：我是優秀射手　沒改投籃姿勢而是提升這兩點

影／邀男團婚禮上尬舞！　新娘穿婚紗大秀精湛舞技

吃飯捕獲野生周星馳！　「白髮＋皮包骨」蒼老樣嚇壞網：認不出

國旗屋升旗各政黨參選人雲集　屋主張老旺邀他第一位致詞

吳淑珍再動刀「防止惡性腫瘤蔓延」　陳水扁曬照揭最新狀況

Ella媽媽留言「不是人妖吧」惹議　小禎親自出面回覆：別放在心上

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

政治熱門新聞

送給「橘色惡魔」最後一份禮物　72小時趕製紀念郵摺曝

橘色惡魔搭機離台！回日本期中考　「在飯店休息時也在讀書」

「全台最正議員」cosplay間諜家家酒　超美扮相網喊：賴品妤對手出現啦

民進黨被高虹安嚇到「選戰亂打」

快訊／蔡英文預告疫後台灣不會風平浪靜　最後2年要打造「四大韌性」

館長怒嗆陳時中「約3次不敢來」　林佳龍約了就來

LIVE／國慶大會現場看這裡！　日本橘色惡魔登場、勇鷹高教機衝場

日本「橘色惡魔」登國慶演出　邊吹奏邊跳舞！展超強肺活量＋核心

「橘色惡魔」演出10:57登場　台日交協曝「最後一夜」心情

蔡英文4千多字國慶演說　喊「台灣」46次、僅提3次中華民國

不滿蔡英文惡化兩岸情勢　馬英九：「大陸台灣是兩區非兩國」　

快訊／蔡英文國慶演說內容搶先看　4大重點曝光！預告疫後挑戰更大

日本「橘色惡魔」明現身總統府國慶大會　影片擁破4000萬觀看流量

一張圖看國慶表演！　蔡英文演說、日本「橘色惡魔」登場時間曝

更多熱門

相關新聞

LIVE／國慶焰火嘉義故宮南院登場！

LIVE／國慶焰火嘉義故宮南院登場！

2022年雙十國慶焰火今晚8時於嘉義故宮南院登場，除結合水舞光雕、無人機和台北愛樂管弦樂團，也同步施放2.6萬顆高空焰火，表演共45分鐘；此外活動現場有國慶焰火市集，共400攤特色攤位，讓民眾可以迎國慶、看焰火、享美食。

國慶擾台！國軍偵獲26架次共機、4艘次共艦　其中8架次飛入我ADIZ

國慶擾台！國軍偵獲26架次共機、4艘次共艦　其中8架次飛入我ADIZ

吳鳳揭來台16年回憶：驕傲成為一份子

吳鳳揭來台16年回憶：驕傲成為一份子

蔡英文盼「舒緩台海緊張情勢」　學者：兩岸不對話難達成

蔡英文盼「舒緩台海緊張情勢」　學者：兩岸不對話難達成

永福星星參與市府國慶升旗與健身！

永福星星參與市府國慶升旗與健身！

關鍵字：

陸委會國慶四大韌性

讀者迴響

熱門新聞

「台灣7藝人」國慶日霸氣發聲！祝賀文被讚爆

KID火鍋店遭控「A5和牛調包」　宣佈：退回試營運模式

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

正妹大胃王大走樣　粉絲嚇傻：她怎麼了

遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」

藝人遇國慶日全噤聲？館長1句話酸爆

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

快訊／周興哲爆求婚趙岱新成功！經紀人回應了

19歲弟長息肉！每天「愛吃1食物」醫傻眼

國1彰化段中午後16起事故...法拉利追撞慘了

Ella媽脫口問小禎：不是人妖吧？

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

兒媳都反對！嬤硬買房出租…竟救全家生計

更多

最夯影音

更多
婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！

婦掉5萬元急哭攔警求助　警載她一路追公車找回！
網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

網紅砸600萬買「9個0門號」　當作投資：可能當傳家寶

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

遊客鬧蘭嶼「亮刀還打人」　遭近百本地人暴打討公道

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

「橘色惡魔」排練畫面曝！　熱情笑容＋整齊步伐超認真

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面