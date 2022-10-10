總統國慶演說　陸委會：台灣民主韌性「必能遏止專制政權擴張」

記者蔡紹堅／台北報導

總統蔡英文在雙十國慶談話上強調堅定「四個堅持」，及在經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力等打造「四大韌性」，並呼籲對岸尊重台灣人民對主權和民主的堅持，理性和平處理問題。對此，陸委會指出，政府堅定捍衛國家主權、堅守民主防線，深信台灣民主韌性及國際社會的強大支持，必能遏止專制政權擴張及對和平穩定的威脅挑戰。

陸委會提到，捍衛國家主權、安全及民主自由的生活方式，是台灣人民和朝野政黨的最大共識，沒有任何妥協空間，「北京當局一再試圖消滅中華民國台灣主權，已嚴重破壞和平穩定現狀，其挑戰國際秩序的冒進作為及衍生的風險危機，不但引發台灣民意反對，更遭到國際社會譴責。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，台灣以民主安全及產業布局優勢，逐步在逆勢中建立韌性、因應變局，也將持續承擔自我防衛責任，和民主盟友擴大合作，共同維護台海安全及區域繁榮穩定。

陸委會說，總統蔡英文也在談話中重申，維護兩岸關係和平穩定是雙方共同責任，兵戎相見不是選項；也唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟良性互動的根本。

陸委會強調，在兩岸邊境解封作好整體評估及強化安全管理等各項準備後，將適時逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施，恢復兩岸人民健康有序交流；同時更呼籲對岸應緩解台海緊張情勢，以理性、平等及相互尊重的態度，和平務實處理雙方分歧。

▼總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

