獨／北一女樂儀旗隊赴美表演「籌旅費」　北市教育局贊助260萬元

▲北一女樂儀旗隊獲邀赴美參加2023元旦美國加州玫瑰花車大遊行。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊惠琪／台北報導

雙十國慶大會表演落幕，由北一女樂儀旗隊、有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部的學生表演最具話題。而今天在國慶大會表演的北一女樂儀旗隊學生，也將於二個多月後，獲邀參加2023元旦美國加州玫瑰花車大遊行，也是全亞洲唯一受邀的學生隊伍，但出國團費高達2千萬元，家長會發動募款、北市教育局贊助260萬元，盼明年元旦在美國的演出也能掀起一股「綠色風暴」。

北一女樂儀旗隊是國內歷史最悠久的學生樂儀旗隊之一，曾多次受邀赴日本、英國、美國、加拿大、南非等地演出，近兩年因受疫情影響，無法出國演出，這次再次獲邀參加美國加州表演，是繼1997年和2005年之後，小綠綠們第3次在美國科羅拉多大道，代表台灣演出。

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但表演團隊共135名學生和教練，光是出國團費就高達2千萬元，北一女樂儀旗隊後援會家長日前發動募款，麵包師傅吳寶春也響應捐款，聽聞學生是要為國爭光，馬上捐了50萬元現金和200個荔枝玫瑰麵包供義賣，扣掉學生的部分負擔，目前旅費缺口仍有300萬元。





▲北一女樂儀旗隊家長發動募款，籌募出國表演旅費。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

北一女樂儀旗隊家長後援會指出，表演團隊預計12月27日啟程，元旦當天將參加美國加州年度盛事玫瑰花車大遊行，全程徒步10公里、連續2個多小時演出，屆時將有超過百萬遊客觀賞，此外，此行也將前往美國加州迪士尼樂園表演，預計2023年1月7日返台。

台北市教育局長曾燦金表示，為了這次出國演出，北一女樂儀旗隊學生利用暑假密集訓練，就是希望站上國際舞台，揚威國際，因為表演人數眾多、樂器用品又重，為了不讓為國爭光，變成學生家長沉重的負擔，家長會發動募款，教育局也提供團體出國參訪最高補助260萬元，希望能有更多校友、企業響應捐款，促成美事。