橘色惡魔「急飛回日本」考期中考！題目不會要填4字　網笑：太可愛

▲橘色惡魔下午飛回日本。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台表演，值得一提的是，今（10）日國慶大會表演完以後，他們就要趕快飛回日本，因為要期中考了，「聽老師們說，大家這次除了帶樂器以外都還帶了好幾本課本，在飯店休息時也在讀書呢！」

臉書粉專「日本台灣交流協會」發文表示，京都橘高校在國慶大會上旋風表演完以後，就要趕快回日本準備期中考了，而來台的這段期間，團員除了戴上樂器，更是將課本帶在身上，「在飯店休息時也在讀書呢！」

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粉專也提到，雖然橘色惡魔只來台不到一個禮拜，但就有學生因為這次的台灣行，而想要來台灣留學，「大家送的伴手禮也都滿到塞不進行李箱，又另外寄了好幾箱回日本」。

由於就要期中考了，因此還有學生開玩笑說，「如果明天考試遇到不會的題目，答案就都要填『日台友情』」。

文章曝光後，也吸引不少網友紛紛回應，「上午表演，下午回台，辛苦了！考試順利」、「天哪！居然早上表演完下午要立刻搭機離開，辛苦大家了」、「孩子們感謝你們精彩的演出～考試加油！一路順風！期待再見」、「隔天就要期中考真是辛苦了，感謝他們在考試前來台表演」、「表演完馬上就要趕回去期末考！真是辛苦了！謝謝你們」、「同學也太可愛，遇到不會的題目答案就是『日台友好』」。此外，粉專「日本自助旅遊中毒者」也回應，「填『日台有情』老師會給分嗎？哈哈哈」。

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