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婆婆不戴罩確診稱「每人都會中」！人妻懷孕8月遭傳染氣炸：自私

▲一名懷孕的女網友抱怨，老公竟然連產檢都要AA制。（示意圖，Pixabay）

▲一名懷孕的人妻抱怨，婆婆不戴口罩害一家人被傳染，還說風涼話「每個人都會中」。（示意圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

新冠肺炎疫情再起，孕媽咪最擔心染疫對腹中胎兒造成影響。一名人妻表示，婆婆經常都不把口罩戴好，結果確診後傳染給全家人，事後還大言不慚地說「這是每個人都會中的，沒關係啦」，甚至一開始早有預兆時也不提醒其他人，讓她氣炸怒轟「就有你這種自私的人！」

一名懷孕8個月的人妻在臉書社團發文抱怨，現在疫情嚴重，每次要求婆婆把口罩戴好時，對方就會說「不會啦不會啦～不會中的～」結果之後果真確診，還傳染給公公、老公和她，不料婆婆竟又稱「這是每個人都會中的，沒關係啦～」讓她不禁在心裡爆粗口，「X你他X的誰要和你這樣！害你自己就算了，又要害其他人？」

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▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲婆婆有症狀時還隱瞞不說。（示意圖／資料照）

人妻透露，婆婆驗到確診時，還表示難怪這幾天都覺得怪怪的，她一聽瞬間傻眼，「那為什麼都不早一點說？」她怒批，自己懷孕8個月，在外面都小心翼翼，酒精隨身帶著噴，結果婆婆身體有不適還不謹慎、不說，「就有妳這種自私的人！」

文章曝光後，馬上引爆網友怒火，紛紛留言「這種無知的人超多的啦，尤其是家裡長輩，講了又不聽勸，也不會說聲抱歉」、「真是日防夜防，家賊難防」、「早晚是早晚，但不代表每個人都會確診。就是有一堆都抱持這種心態，才會每天確診數高+重複確診的多，繼續無所謂，只會讓日後的身體告訴自己有所謂」。

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