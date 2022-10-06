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儀隊旗隊分不清？　網發聲挺高虹安：她是北一女旗隊的

▲▼高虹安 立法院選舉第10屆第6會期召集委員 經濟委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安除被綠營側翼質疑「靠特權關說進北一女」，又有網友指控「高虹安不是北一女樂儀旗隊的」，引發外界熱議。對此，曾是北一女旗隊成員的OISTAT國際劇場組織執行長、舞評人魏琬容6日出面幫忙澄清，儀隊旗隊不一樣，「高虹安的北一女旗隊經歷沒有造假，她是旗隊的。」

魏琬容透過臉書發文表示，北一女「樂隊、儀隊、旗隊」三隊運作各自獨立、互不隸屬，表演與比賽時會一起出動，順序則是樂儀隊先，再來樂旗隊。「高虹安的北一女旗隊經歷沒有造假，她是旗隊的。」她認為，很多人誤以為儀隊正中間那一排掌旗的就是旗隊，但是錯了，掌旗的叫做「旗官」，旗官是儀隊的隊員，並非旗隊。

魏琬容指出，旗隊（Colour Guard ) 通常跟樂隊（Marching Band）一起演出，樂隊負責演出的聽覺，旗隊負責演出的視覺。旗隊隊員的訓練包括基礎舞蹈、走位、道具，也就是各種旗子，有時會用到棍子、桿；而北一旗隊的成立，比樂儀隊晚很多，一般大眾只知道北一樂儀隊，才會有「高虹安旗隊經歷造假」的誤解。

魏琬容透露，旗隊是許多高中生接觸表演藝術的第一站，可學到身體訓練、自律、表演、走位，最重要的是表演場上無論發生什麼事情都必須微笑的技能。

至於外界質疑「高虹安就是無法當儀隊，所以才去旗隊」，魏琬容強調，她從來沒遇過這種事，因為儀隊跟旗隊的性質差很多，可以想像成不同媒材的藝術，「我們不會說某某人就是街舞跳不好，所以去學桌球，因為跳街舞就是她愛街舞，打桌球就是她愛桌球，沒有從屬關係！會來加入旗隊的，都是對這樣的表演形式有熱情。」

此貼文一出，底下網友紛紛回應，「每次說是旗隊的都會有很高的機率被問，所以你是負責在前面掌旗的嗎？才不是！我們是整個表演中最活潑色彩最繽紛的一群人！」、「儀隊簽到！我們真的有旗官也有旗隊」、「謝謝挺身實名說實話，如果被無腦側翼瘋狂攻擊霸凌請挺住或無視」等。

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