確診後「聞不到小被被味道」！她悲吐現況　苦主秒懂：1個月沒吸了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

確診新冠肺炎後，常見症狀有發燒、喉嚨痛、鼻塞、腹瀉等，就有一名女網友染疫第4天，突然聞不到小被被的味道，這讓她開始嚴重失眠，急求快速改善的方法。這番話釣出大票苦主，洗版淚喊「我之前也是，只能靠摸來感受它」、「我也是，而且快1個月了」。

女網友在Dcard發文吐苦水，「剛開始確診鼻塞，還能聞到一絲絲小被被的存在，確診後第4天開始，竟聞不到味道了，小被被重症如我，完全睡不著，不知道有沒有什麼快速好起來的方法？不然最後應該會是失眠而死。」

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沒想到，原po的煩惱引起廣大共鳴，許多同樣「視小被被為神聖之物」的網友也直呼，「我的小被被都是我的病毒，等我好了之後要拿去洗+消毒，一想到就很不捨」、「我沒有聞毯毯睡也會失眠」、「想到就覺得很崩潰，祝妳早日恢復嗅覺，吸爆小被被」、「聞不到小被被的味道真的很焦慮」、「原來大家都有同樣的困擾」。

▲對許多人來說，小被被是很重要的存在。（圖／翻攝自Dcard）

另外，不少熱心網友則建議，「吃點抗組織胺或噴劑，解鼻塞又幫助睡眠，一舉兩得」、「我自己的方法是努力去聞味道（雖然還是啥都聞不到），然後回想那個物品的味道，或者是按壓鼻子旁邊的穴道，我個人是覺得挺有效的」、「可以去買薄荷油或精油塗看看！我前幾天感受到嗅覺異常時，就一直抹抹塗塗，這幾天有好一點了」。

事後，原po再度現身，哭喊「吃了也噴了，短暫昏迷2小時又醒了」，更無奈表示自己一直摸小被被，但沒聞到味道就是不對勁，「我真的很崩潰，該死的病毒。」

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