台東縣今新增411確診案例　 籲國慶連假落實防疫

▲台東縣今新增411確診案例 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣7日新增411位確診者，368名民眾戶籍或居住地分在台東、43名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案59,542人、居隔者695人。截至10/6下午16點為止，住院收治人數為33、加強版集中檢疫所為82人、居家照護現管人數有2263人。

台東縣衛生局表示，今日新增1養護機構與1身心障礙機構群聚案，總計縣內共有2養護、2監所、2兒少機構及1身心障礙機構群聚事件監控中。養護機構部分，新增5人確診(3住民、2員工)；矯正機關新增3人(1住民、2員工)，身障機構新增4員工確診，其餘無新增。

新冠疫情仍持續，明天起將是3天雙十連假，台東縣衛生局請民眾要參加聚會活動，應記得勤洗手、正確配戴口罩。確診個案請落實7天居家照護避免與家人接觸，如無緊急就醫需求外不可自行外出。而營業場所、公共場域及餐飲場所，也應嚴格遵守防疫相關措施:加強環境清消並提供充足洗手設備及消毒用品，並提醒民眾於餐飲場所內，不得逐桌敬茶敬酒。 新冠疫情資訊請參考台東縣衛生局官網(主題專區-新冠病毒防治)：https://www.ttshb.gov.tw/