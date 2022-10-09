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邊境解封「確診隔離應改5+0」？招名威：貿然放寬將延長高原期

▲桃園機場,桃園國際機場,桃園國際機場第二航廈,出國,出境,機場人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣將於10/13調整入境檢疫政策。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣入境檢疫政策將於10/13改為0+7，自此也出現「縮短確診隔離時間至5+0」的聲音。不過中原大學生物科技系副教授招名威認為，目前台灣疫情仍處高原期，貿然放寬只會讓確診人數增加，不建議現在就調整。

招名威指出，其實設定7天的策略，主要是根據先前新冠病毒感染和傳播模式所制定；但他也說，目前BA.5病程約3天左右，最快第4天即可篩陰，相較之前病毒，已大幅縮短時程，確診隔離時間的確相對不需太長。

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美國現行確診隔離方式為「5+0」，但美國改成「5+0」政策是在BA.5疫情退燒後才執行。招名威認為，台灣疫情目前仍處「高原期」，若貿然放寬，只會讓高原期時間延長，確診人數增加，不建議現在就調整。

招名威建議，國內可參照日本做法。日本於9/26將確診者自隔離10天改為7天，無症狀者則是5天即可出關。「他們改變政策也不是瞬間就執行，相比他們BA.5確診最高峰的8月初，調整隔離政策也是在近兩個月後，待疫情趨緩才改變的。」

招名威表示，若要調整隔離天數，應循序漸進、一步一步來，從「7+7」降至「7+0」，再調整為「5+0」，先讓這一波疫情降溫，再調整會比較好。

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