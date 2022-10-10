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花2萬4叫到「牙齒黑應召妹」　他反悔搶回現金！挨告下場曝

▲新北市徐姓男子2020年12月在臉書上對女網友誆稱可媒介男客性交易「陪12小時，幫男客口交」可獲7萬元，女子受騙後報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子以2萬4千元高價網約性交易，臨陣反悔搶回現金挨告下場出爐。（示意圖／pixabay）

記者劉人豪／台北報導

楊姓男子透過網路與陳姓女子相約，以2萬4千元代價性交易，雙方碰面後，楊男覺得陳女牙齒黑黑的，臨時反悔取消交易，還硬從陳女手中搶回2萬1千元後逃離現場，導致陳女手腕、手指挫傷，台北地方法院依強制罪，判楊男拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年，可上訴。

23歲的楊男今年在4月26日晚間8點40分左右，用LINE透過應召站人員約陳女性交易，地點就約在台北市大安區羅斯福路上的1間飯店，楊男一見面，就依約先付現金2萬4千元，之後陳女去洗澡，楊男在房間內越看越不對勁，覺得陳女牙齒黑黑的，外型和原本期待有落差，等了大約半小時，陳女洗完澡後，楊男開口要求取消性交易。

楊男認為，因為取消性交易，只需要付3000元，陳女認為這樣太少，拒絕還錢，雙方因此發生爭執拉扯，楊男以蠻力拉扯並奪下陳女手持的皮包後，從裡面抽走2萬1千元就離開房間，警方獲報循線找到楊男並查扣這筆2萬1千元，陳女堅持控告楊男強盜、搶奪罪。

判決書指出，楊男拉扯並奪取2萬1千元，所為實有不該，不過楊男犯後坦認犯行並達成調解，且已賠償完畢，所涉傷害罪嫌部分，陳女也已撤回告訴，台北地方法院依強制罪，判楊男拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年，可上訴。

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