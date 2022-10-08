越南妹攬客「半套1千5」拉到便衣警察　營業8天就被抄...這下GG了

▲身材姣好的越南妹從事半套性交易，上街攬客結果拉到便衣警察。（美女示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／台北報導

一名越南妹在台北街頭看到民眾經過，上前搭訕攬客「半套1千5」，並帶路返回營業場所，沒想到這名民眾竟是便衣警察，讓色情半套按摩店營業沒多久就被抄。台北地院審理後，依共同犯圖利容留猥褻罪判負責人有期徒刑3個月，同夥男子有期徒刑6個月。

判決書指出，蔡男與簡男自2021年1月3日開始經營半套店，蔡男聯繫安排越南妹入住簡提供的住所從事性交易服務，蔡男招攬男客後再由越南妹進行「半套」性交易，完事後由越南妹向男客收1000元至1500元不等費用。

2021年1月10日，員警在台北艋舺公園前執行勤務，遇越南妹趨前拉客，提議以1500元進行半套性交易，結果遭警查獲。被逮後，蔡男於審查時坦承不諱，簡只承認租屋後，再將房屋借給越南妹入住，但不知道越南妹在內從事「半套」性交易。

檢方調查後，發現簡男的手機有把越南妹加入好友，並且有傳訊息進行連絡，認定簡犯行明確。

台北地方法審理後，負責人蔡男依共同犯圖利容留猥褻罪，判處他有期徒刑3月，可易科罰金3萬元；同夥的簡男因為曾有妨害風化前科，被判處有期徒刑6月，可易科罰金，以18萬元。