美女街頭講電話...怪人持武士刀指她肚子　店員降鐵門即刻救援

▲女子在路邊講電話，結果被一名怪異男子以武士刀指著肚子，嚇得跑進店家求救。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台北報導

陳姓女子在台北市某路旁講電話，不料卻看到郭姓男子手持「武士刀」朝她走來，還將刀子指著她的肚子，陳女嚇得趕緊跑進附近商家求救。警方循線找到郭男，卻被郭男比中指，於是將他移送法辦。法官依恐嚇危害安全罪及侮辱公務員罪，判處郭男拘役40日，可易科罰金。

判決書指出，45歲郭姓男子今年6月1日晚間在台北某街頭，無緣無故衝向在路邊打電話的陳女，手持金屬條狀物作勢攻擊。陳女見郭男朝他衝過來，情急之下把金屬條狀物錯看成武士刀，說郭男當時拿刀指著她的肚子，雙方只差1、2步的距離，只要郭男手一伸就可以刺到她，她還表示不知道刀的真假，但看起來像真的，因為有金屬的反光，陳女後來跑進附近店家中求救。

店員機警，見狀趕緊關閉自動門，並拉下鐵門，擋住郭男。郭男在鐵門前徘徊，大喊「我又不會殺你」、「你幹嘛那麼害怕」，之後離去。警方獲報後，到郭男住家找他，結果被郭男比中指，於是以現行犯將他逮捕送辦。

法官認為，郭男持金屬條狀物，對無辜路人作勢攻擊，已構成恐嚇危害安全罪，判處郭男拘役25日，又比中指污辱員警，犯侮辱公務員罪，判處郭男拘役25日，應執行拘役40日，可易科罰金，每日1000元折算。