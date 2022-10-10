「火神護祐、平安祈福」消防燈籠繪畫比賽　31日截稿收件

▲「火神護祐平安祈福、消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動」，受到各界熱烈響應，高掛中正分隊和台灣祀典武廟的燈籠，成為市區街道美麗觀光景點，甚至遠送日本成功進行燈籠城市外交。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局和台灣祀典武廟合作的「火神護祐平安祈福」消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福，受到各界熱烈響應，高掛中正分隊和祀典武廟的燈籠，也在過年時成為市區古蹟街道美麗觀光景點，甚至將滿滿祈福心願的消防燈籠，遠送日本群馬縣水上町「工匠之鄉」和前橋市赤城山的夏日祭典，成功進行燈籠城市外交。

市長黃偉哲表示，消防局藉由消防燈籠的繪製推廣古蹟防災及居家防火意識的宣導，別具創意及文化傳承，延續前二屆活動熱潮，明年主題「府城百年逐燧蔭平安」，已在8月17日正式開跑，歡迎台南市高中、國中、國小及幼兒園所學生至消防局第七大隊、中正分隊、南門分隊、德興分隊、灣裡分隊、東門分隊、崇善分隊及後甲分隊等地點領取空白燈籠並報名參加比賽，也提醒各位同學在10月31日前繳回原領取單位，經評審後前三名於2023年1月14日「119消防祈福點燈活動」當晚，就能獲得獎狀、獎金及獎品，並有機會將自己所繪製的燈籠送至日本參展，傳達滿滿祝福之意。

消防局長李明峯表示，明年的消防燈籠活動在第六大隊長邱淵明、第七大隊長黃輝林、祀典武廟主任委員林培火、及全體消防及義消同仁的共同規劃下，第三屆將結合119擴大防火宣導和消防祈福點燈活動於2023年1月14日盛大登場，活動範圍將涵蓋原台南市區，將從當天下午的消防闖關防火宣導，延續到晚上的點燈祈福活動，將規劃熱鬧非凡的一系列防火防災闖關關卡，更有摸彩活動，獎項千種豐富，期待讓參與的市民朋友皆能中大獎，並在推廣防火防災意識的同時，也藉由點燈儀式祈求庇佑台南市民四時無災、八節有慶、疫情退散，歡迎各位市民朋友踴躍參與共襄盛舉。

最後，第七大隊提醒各位學生朋友將繪製完成的燈籠繳回，以利後續噴漆防水及吊掛規劃等作業，藉由燈學生的創意成果懸掛於消防隊外牆讓市民朋友共同見證與欣賞，共同推廣防火防災觀念，珍惜救護資源，同時也為市民、為消防同仁祈福。