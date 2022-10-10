快訊／清晨連2震！　最大規模4.3、震度4級

▲04：43規模4.3地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
清晨連兩震！根據中央氣象局的地震報告，今天清晨發生兩起有感地震，最大規模4.3、最大震度4級。
今晨4時3分，花蓮縣卓溪鄉先發生規模4.3地震，深度16.6公里，台東縣最大震度3級，花蓮縣、南投縣2級，高雄市、嘉義縣、雲林縣1級。
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今晨4時43分，宜蘭縣近海發生規模4.3地震，深度18.9公里，花蓮縣、宜蘭縣最大震度4級，台中市、南投縣、新北市1級。
▼04：03規模4.3地震報告。（圖／氣象局）
【 第153號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年10月10日04時43分28秒
震央位置：北緯24.34° 東經121.8°
震源深度：18.9公里
芮氏規模：4.3
相對位置：宜蘭縣政府南方 43.9 公里 (位於宜蘭縣近海)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：和平
2級：太魯閣、西寶
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：南澳、武塔
3級：澳花、冬山
2級：蘇澳、牛鬥、宜蘭市
1級：大同、南山、內城、頭城
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基
● 南投縣地區最大震度1級
1級：合歡山、奧萬大
● 新北市地區最大震度1級
1級：新店、五分山
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