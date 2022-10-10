蔡英文國慶演說4大重點　預告疫後4大難題「不代表台灣會風平浪靜」

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

111年雙十國慶大會10日登場，總統蔡英文依慣例將發表約30分鐘的國慶談話。據了解，蔡英文今年演說以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，共分成4大部分，分別包括「疫情中逆勢前進」、「下波挑戰」、「打造四大韌性」，以及「給世界更好的台灣」。其中，她也會預告，這一局能夠化險為夷，不代表下一局就會風平浪靜，疫後的世界秩序正在劇烈變化

在國慶日後三天，也就是10月13日，台灣的邊境管制將放寬，代表台灣正式進入後疫情時代，準備邁向正常生活，台灣面對世界供應鏈重組，疫後經濟問題迫在眉睫；而在此同時，又得面對中共二十大，對岸升高在區域間的軍事侵擾，加上世界局勢呈現自由民主陣營與威權主義的激烈碰撞。為此，蔡英文10日的國慶談話內容，勢必緊扣後疫情時代、當前世界局勢，以及台灣的下一步。

據了解，蔡英文今年的國慶演說，同樣約30分鐘左右，將以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，內容共分為四大部分，分別為：「疫情中逆勢前進」、「下波挑戰」、「打造四大韌性」，以及「給世界更好的台灣」。



首先，第一部分是「疫情中逆勢前進，把台灣推進一步」。由於國慶日的三天後的10月13日，邊境管制即將放寬，意味著台灣將擺脫疫情的陰霾，邁向正常生活；因此，蔡英文首先將感謝為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的全體國人，讓今年國慶日的氣氛與過往兩年有所不同。

此外，蔡英文會重申台灣的防疫表現受到世界肯定，台灣也在全球經濟衰退中逆勢成長，她將感謝台灣人民的共同努力，把台灣往前推進了一步，成為心中更好的國家。



第二部分是「下波挑戰當前，冷靜面對、共同解決」，蔡英文在演說中將坦言，這一局能夠化險為夷，不代表下一局就會風平浪靜，疫後的世界秩序正在劇烈變化，包括：全球通膨和隨之而來的經濟衰退風險、持續進行中的全球供應鏈重組、極端氣候帶來的異常災變、自由民主世界秩序遭受挑戰等，下一個階段挑戰更大，台灣必須沉著面對、共同解決。



因此，蔡英文將揭示她在接下來的任期當中，不僅要站穩「四個堅持」的立場，更要透過強化「四大韌性」，來打造更強韌的「韌性國家」，作為國家發展目標。



第三部分「打造更精實的四大韌性，打造韌性國家」，蔡英文的重心主軸，將闡述持續打造更精實的「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」，打造更為強韌的「韌性國家」。

對此，蔡英文將逐一闡明，包括：經濟產業、社會安全網、民主自由體制，以及國防戰力的方向。首先，經濟產業方面，將因應經濟變局，布局產業未來。她認為，打造「韌性國家」的首要任務，就是經濟產業的韌性，包括持續推動：管控通膨、穩定金融市場、產業布局、確保關鍵基礎設施安全、接軌國際供應鏈，以及淨零轉型等。

對此，蔡英文將從這6個面向，提出政策主張，建立能夠在逆勢中，因應變局、站穩腳步，更具有韌性的經濟與產業，來因應當前全球通膨和衍生的金融緊縮，所帶來經濟衰退和金融波動的急迫風險。



在「社會安全網」方面，蔡英文要完備社福醫療，強化社會安全網。她也將指出，完整建構並強化社會安全網，更是施政的重中之重，這幾年政府逐步增加預算與量能，讓更多國民受到照顧；而未來，政府將持續提升包括：醫療救護、災防緊急應變、全方位社會照顧、社會住宅等4個面向的能量，持續強化社會安全網，提供國民更完整、更周全的照顧，她認為接住每一位需要協助的國民，是政府無可迴避的責任。



在「民主自由體制」部分，蔡英文認為要深化民主體制，爭取國際支持，「民主韌性」的建立，更是守護台灣的關鍵。她將強調，必須透過3個面向，持續強化國家的民主韌性。首先，是讓自由民主體制成為全民共識；其次則是強化資訊的透明、強化錯假訊息的辨識；第三即是持續深化國際合作、緊密連結民主盟友。

蔡英文認為，對外，民主是定位台灣的國際角色；而對內，更是強化社會韌性的核心戰略。



在「國防戰力」部分，蔡英文要持續提升國防戰力，凝聚民心士氣，她會在談話中提到，今年的國歌領唱，將首次分三個現場同步進行，除了在凱道前，也在馬祖東引、高雄左營軍港，有國軍弟兄姊妹共同領唱，傳達不分軍民，團結一致守護國家的意志。

蔡英文除了會重申台灣充實自我防衛的決心，以及維護區域和平穩定的立場，也將闡述強化國防戰力與韌性的努力，透過提升戰力、國防自主、全民動員，及全民防衛意識等，4個面向的持續提升，展現「守土衛國，你我同行」的決心與韌性。



最後，第四部分「給世界一個更好的台灣」，蔡英文會回顧2020年的勝選演說中的承諾，她會留下一個「更好的國家」。蔡英文將表示，國際疫情蔓延兩年多的時間裡，台灣在防疫、經濟等各項領域的表現，已經成為備受世界肯定的「堅韌之島」；而接下來的任期，她要持續打造「韌性國家」，台灣的經濟、安全、民主都與牽動世界局勢的發展，不僅要延續去年所講的，讓台灣成為世界的台灣，更要「給世界一個更好的台灣」。