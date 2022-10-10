搭高鐵送住宿！2人成行　爽住28家飯店「加時不加價」

▲高鐵線上旅展開跑。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

國境將開，高鐵即日起至12月29日重磅推出「旅遊不用理由」線上旅展，攜手28家飯店祭出「搭高鐵．送住宿」，2人成行，最殺優惠價等同買高鐵來回票就免費入住飯店，此外，高鐵再推出搭高鐵住宿或租車「加時不加價」，指定商品多送2小時。

高鐵線上旅展「旅遊不用理由」推出多項優惠，包括「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」等高鐵假期主題產品，以及「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項優惠

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台灣高鐵公司表示，「搭高鐵．送住宿」產品網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄共28家飯店，平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人只要2,980元起，優惠價相當購買高鐵來回車票就免費住一晚飯店，爽住飯店不用理由。

▲高鐵推出搭高鐵送住宿，2人成行費用等同高鐵來回票價，如同免費住宿飯店。（圖／記者李姿慧攝）

此外，「加時不加價」優惠也提供高鐵+住宿以及高鐵+租車兩種選擇，指定商品多送2小時加時禮遇。

「不老玩家」產品針對年滿55歲（含）以上旅客，每房可享最高2,000元飯店玩樂金及遊程，年滿65歲（含）以上旅客再加碼每位折抵200元。另外高鐵也加碼依高鐵票佔位人數再贈送高鐵假期仟元旅遊抵用券，明年3月底前可抵用高鐵假期任一行程。