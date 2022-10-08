拿鐵33元喝！超商通路「雙十咖啡優惠」懶人包　英式紅茶也買1送1

▲超商通路連假咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

連3天的雙十連假開跑了，無論是準備出遊還是待在家耍廢，絕對也要來杯咖啡茶飲提提神！《ETtoday新聞雲》整理各大超商通路祭出的「連假咖啡優惠」，不僅有大杯美式買2送2、英式紅茶買1送1，還有下殺33元的拿鐵等喝，一次滿足咖啡控、茶控們。

▲全家大杯經典拿鐵下殺33元喝。

●7-11

7-11即日起至10月10日於門市祭出「CITY CAFE大杯熱美式／大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵／熱精品美式」，即可享「同品項第2杯半價（限熱飲）」，還有冰黑糖珍珠燕麥奶第2杯10元、CITY TEA英式紅茶買1送1等好康。

OPEN POINT行動隨時取則加碼推「CITY系列指定飲品組合優惠價」，品項包括CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA香鑽水果茶享「同品項買10送10」，以及4款指定飲品組合優惠價只要1010元，包含CITY CAFE大杯拿鐵27杯、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡/蜂蜜拿鐵任選18杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶25杯、CITY PRIMA精品拿鐵16杯，每日限量、售完為止。

其中，門市咖啡優惠還可搭配「1010開心價」滿額立折，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具只要報會員電話，消費滿200元現折25元、滿400元現折50元，以此類推，滿711元則現折100元，最高可享滿2133元現折300元。

●全家

全家即日起至10月10日於APP隨買跨店取祭出「Let’s Café特濃系列打6折」、「大杯特濃美式10杯328元」、「大杯特濃拿鐵10杯388元」3大優惠，期間還有「私品茶濃靜岡抹茶拿鐵10杯只要35元」、「冰塊特大杯10杯100元」等好康，以上優惠每人限購1組，可兌換至2023年3月31日。

而10月8日至10月10日APP隨買跨店取再加碼推「私品茶55元系列買2送1」優惠，每人限購2組，可兌換至12月26日。

門市部分也有好康等領，即日起至10月10日爽吃近100件飲料零食可享「第2件10元（限同品牌同價位）」，以及康康五優惠包括「Let’s Café大杯拿鐵2杯65元（可寄杯跨店取、每人限購5組）」、「經典黑炫拿鐵酷繽沙買1送1」、「黃亞細胡椒白醬雪糕／海底撈花椒奶茶雪糕任選買1送1」等。

▲OK mart連3天美式、拿鐵買2送2。

●萊爾富

萊爾富即日起至10月10日於門市、Hi-Life VIP APP整買零取祭出「特大杯冰檸檬氣泡美式」、「特大杯冰檸檬美式」可享「買8送8」優惠，10月10日當天再加碼喝「大杯美式買8送6」、「大杯拿鐵買8送5」；門市部分至10月11日還有零食、飲料或啤酒等指定商品下殺5折起優惠。

●OK mart

OK mart即日起至10月10日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2（同品項）」優惠，加碼祭出逾400件商品凡選擇15元以上的飲料、糖餅任2件，即可參加抽抽樂活動，最高下殺1折就能帶回家。

●家樂福

家樂福自有咖啡品牌「inLove Cafe 」即日起至10月10日祭出「憋氣檸檬冰咖啡買1送1」優惠，全台門市包括247間超市、55間量販店通通享有優惠（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機）。

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