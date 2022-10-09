女大生一早搭高鐵「好多人補票」！一票秒讚車長　原因爆共鳴

▲女大生搭高鐵見1幕，讓大學生覺得很讚。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「記得要出示『學生證』和『在學證明』，缺一不可喔！」女大生搭高鐵時，因為看到查票一幕，貼心發文提醒其他人，如果買學生票要記得出示2證件，「看到好多人補票了。」貼文意外引來一片讚聲，原因讓大學生超有感，「水啦！這樣就可以排除一堆偷雞摸狗的人了」、「建議抓到就全部不給補！」

這位女大生6日一早就在Dcard發文，「高鐵學生票查票啦！」說她買的是高鐵5折學生票，上車後遇到車長很認真在查票，因為看到很多人補票，就提醒其他大學生，除了要帶「學生證」之外，也要出示「在學證明」，而且缺一不可。

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看到貼文後，就有大學生秒留言，「水啦！這樣就可以排除一堆偷雞摸狗的人了」、「有在做事，太好了，列車長讚」、「建議抓到就全部不給補」、「鑽漏洞的人變多了吧？嚴格審核是好的，畢竟這是在學生的福利」、「在訂票下去的時候，就有跳小視窗提醒了，這樣還明知故犯的人不知道腦袋在想什麼。」

原PO則是認同道，「是的……希望留給真正是學生和遵守規定的人來用，畢竟真的省很多」，也大讚車長，「車長真的很盡責，也很仔細核對日期，又很有耐心地說明補票加收違約金的規定，推車長。」

▲大學生搭高鐵有大學生優惠專案。（示意圖／記者賴文萱攝）

底下還有許多留言提醒，「要記得蓋註冊章，不然他們可以主張你那張票為無效票」、「在學證明超麻煩，一定要去註冊組蓋章，但要用學生優惠還是得備齊證件～只好跑一趟了」、「看列車長哦！照規定的話，標準是一定要紙本在學證明，看照片或者繳費證明的都是通融的。」

不過，據高鐵官網顯示，持大學生優惠專案車票乘車時，應攜帶本人有效學生證正本（網路查詢學籍證明不適用）以備查驗，如學生證未蓋當學期註冊章、註冊章模糊無法辨識或為免蓋註冊章者，得合併出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本作為輔助證明。

前述輔助證明如須採用電子版方式，務必於進站前先行下載備查，查驗票當下不受理以網路連線登入系統查詢學生身分證明。未能出示前述憑證者應照章補票，本公司並得加收票價差額之50%違約金。