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陳時中失言「台灣特別行政區」可再討論　張善政：腦袋有問題

▲▼張善政 謝國樑 出席「照顧通勤族 生活共同圈 台鐵、機捷納入雙北 1280定期票可行性」公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張善政表示，「台灣特別行政區」沒有任何討論空間。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前講出「台灣特別行政區」的說法，民進黨台北市長參選人陳時中聽到後，則回應「還需要進一步做討論」，儘管立即改口，仍引起不少爭議。對此，國民黨桃園市長參選人張善政表示，這種說法沒有討論空間，「覺得他腦袋有問題。」

馬斯克日前受訪時表示，中國與台灣之間情勢緊張，可以藉由台灣將部分控制權交給北京來化解，將台灣設為特別行政區，避免兩岸衝突。

▲台北市長候選人陳時中出席2022台灣氣候行動博覽會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中第一時間回應，馬斯克是成功的企業家，當然有自己的想法，兩岸這種錯綜複雜的關係，還需進一步討論。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中聽到這種說法後，第一時間回應，馬斯克是成功的企業家，當然有自己的想法，兩岸這種錯綜複雜的關係，還需進一步討論。不過，陳時中當天就改口，這種說法非常不智，要嚴正抗議，任何矮化台灣的言論都不會接受，這是正確的方向。

對此，張善政9日出席桃園市金門烈嶼同鄉會活動，在會中被問及馬斯克的言論時強調，所有人的立場都相同，就是捍衛中華民國、守護台灣。

至於陳時中「進一步討論」的說法，張善政則回應，這並無討論空間，「我覺得他腦袋有問題。」

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