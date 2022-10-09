克里米亞大橋炸斷　俄防長、參謀總長傳被拔官！接班人選曝

▲ 格拉西莫夫與紹伊古。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯連接克里米亞半島的跨海大橋8日清晨發生爆炸，公路橋和鐵路橋雙雙受損，儘管當晚已經恢復通車，俄國傭兵組織「瓦格納集團」披露，國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）及聯邦武裝部隊參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）將因此被撤換。

瓦格納集團Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）9日發文指出，「由於烏克蘭攻擊克里米亞大橋，已經策畫幾周且原定下周完成的國防部高層改組計畫被提前，結果是紹伊古和格拉西莫夫的辭職。」

至於二人的接班人，瓦格納集團表示，曾任普丁首席安全護衛及國防部副部長的圖拉州州長迪尤敏（Aleksey Dyumin）是國防部長有力人選，現任俄羅斯陸軍副司令馬托夫尼科夫中將（Alexander Matovnikov）則有望接任參謀總長。

▲ 普丁與現任陸軍副司令馬托夫尼科夫中將（右）。（圖／達志影像／newscom）

迪尤敏卸下普丁保鑣工作後曾指揮特種部隊，任內參與併吞克里米亞半島，後來接任國防部副部長，2016年起擔任圖拉州州長。馬托夫尼科夫曾任特種部隊副指揮官，後來晉升總指揮官及俄軍情報機構格魯烏（GRU）副局長。二人都獲參謀部官員好評，尤其是特種部隊。

國防部第一副部長察利科夫（Ruslan Tsalikov）因缺乏管理與團隊經驗，被排除在名單以外。現任副部長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Bamatgireyevich Yevkurov）則因本人和家人捲入收入來源爭議，被國家安全機構認為不適任，不過上述消息未獲克宮證實。

►克里米亞大橋「卡車開過」就爆炸！ 車主喊冤：跟我無關

►衛星照曝超慘對比！克里米亞大橋斷4截「變倒V形」 橘紅火光竄出

►普丁重大恥辱！生日隔天「克里米亞大橋被炸」 俄強硬派籲報復

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》