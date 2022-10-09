星鏈太威！　馬斯克自爆：北京要我保證「不在中國推出服務」

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）透露，北京顯然不支持自己向烏克蘭發送SpaceX「星鏈」（Starlink）低軌衛星網路服務的決定，並且希望他做出承諾，不在中國推出這項服務。

SpaceX「星鏈」目前在40多個國家推出，其中並不包括中國。事實上，中國的網路服務只能透過官方提供，且連線管道也受到嚴格審查。北京官媒報導，SpaceX沒有計畫在中國申請營運許可執照。

《金融時報》、《商業內幕》指出，中國是特斯拉的主要市場及出口中心之一，因此馬斯克與中國關係密切，過去曾經公開讚賞北京。他似乎不願評論日益緊張的美中關係，但認為雙方最終會因為台灣問題發生衝突，「蘋果肯定會陷入很大的麻煩」，屆時全球經濟將暴跌30%。

▲烏軍反攻奪回東部重鎮利曼（Lyman）。10月7日，小狗狗在「星鏈」衛星接收器旁睡覺。（圖／路透）



俄羅斯2月24日發動侵略戰爭，2天後馬斯克開始向烏克蘭運送「星鏈」衛星接收器，讓該國遭逢俄方網路攻擊之際，還是能夠透過網路保持聯繫。此舉獲得基輔及西方的肯定，甚至被美國將軍形容「完全摧毀普丁的資訊戰」，以及試圖噤聲澤倫斯基的企圖。

此外，伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）疑似因未戴好頭巾，遭宗教警察毆打致死，在該國各地引爆大規模示威，卻遭政府鎮壓斷網。對此，馬斯克也在伊朗啟動「星鏈」。