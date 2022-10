克里米亞大橋「卡車開過」就爆炸！　車主喊冤：跟我無關

▲俄羅斯貨車車主尤蘇波夫(Samir Yusubov)喊冤。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

克里米亞大橋8日因爆炸嚴重受損,俄羅斯當局指出,是一輛卡車行經大橋時爆炸,連帶引燃鐵路段上火車的7節油罐車廂,才會引發猛烈火勢,更導致橋面坍塌。現在卡車的25歲車主出面喊冤,表示當時開車的是自己的叔叔,但他在事發後至今音訊全無。

The Crimea bridge was destroyed in a Suicide bombing. It will be the first suicide bombing that the mainstream media will celebrate. pic.twitter.com/cbjGIQ2bmw

根據《紐約郵報》報導,針對克里米亞大橋爆炸的原因,俄羅斯官方指出,是一輛從塔曼半島(Taman Peninsula)駛向克里米亞的紅色萬國(International)重型卡車Prostar突然爆炸,進而引爆一旁同向火車的7個油罐車廂,導致鄰近的駕駛、乘客共3人死亡,但目前身分皆未公布。

Baza published a video with a man who identified himself as the owner of a truck that exploded on Crimean bridge. He stated that he had nothing to do with the explosion



The man introduced himself as Samir Yusubov. According to him, his uncle, works on a truck registered for him. pic.twitter.com/qvpZqCKo03