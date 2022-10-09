克里米亞大橋「卡車開過」就爆炸！　車主喊冤：跟我無關

▲俄羅斯貨車車主尤蘇波夫（Samir Yusubov）喊冤。（圖／翻攝自推特）
記者張方瑀／綜合報導
克里米亞大橋8日因爆炸嚴重受損，俄羅斯當局指出，是一輛卡車行經大橋時爆炸，連帶引燃鐵路段上火車的7節油罐車廂，才會引發猛烈火勢，更導致橋面坍塌。現在卡車的25歲車主出面喊冤，表示當時開車的是自己的叔叔，但他在事發後至今音訊全無。
The Crimea bridge was destroyed in a Suicide bombing. It will be the first suicide bombing that the mainstream media will celebrate. pic.twitter.com/cbjGIQ2bmw— Syrian Girl (@Partisangirl) October 8, 2022
根據《紐約郵報》報導，針對克里米亞大橋爆炸的原因，俄羅斯官方指出，是一輛從塔曼半島（Taman Peninsula）駛向克里米亞的紅色萬國（International）重型卡車Prostar突然爆炸，進而引爆一旁同向火車的7個油罐車廂，導致鄰近的駕駛、乘客共3人死亡，但目前身分皆未公布。
Baza published a video with a man who identified himself as the owner of a truck that exploded on Crimean bridge. He stated that he had nothing to do with the explosion— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022
The man introduced himself as Samir Yusubov. According to him, his uncle, works on a truck registered for him. pic.twitter.com/qvpZqCKo03
俄羅斯執法部門表示，卡車的車主是一名25歲住在俄羅斯南部克拉斯諾達（Krasnodar）的男子尤蘇波夫（Samir Yusubov），該地距離克里米亞的車程約1小時。尤蘇波夫則出面表示，當時他並不在車上，駕駛是他52歲的叔叔馬基爾（Makhir Yusubov）。
尤蘇波夫在影片中公開表示，「我與克里米亞大橋發生的事毫無關係，駕駛是我的叔叔，我父親的表哥，他一生都在做貨物運送。」尤蘇波夫也強調，馬基爾都是透過一個網站安排工作，且自從爆炸發生後，他就音訊全無，恐怕凶多吉少。
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