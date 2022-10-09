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普丁重大恥辱！生日隔天「克里米亞大橋被炸」　俄強硬派籲報復

▲▼克里米亞大橋。（圖／路透）

▲克里米亞大橋8日清晨爆炸，釀成3死。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

連接俄羅斯及克里米亞的跨海大橋8日清晨爆炸，導致部分橋體坍塌，並釀成3人死亡。美媒《政客》寫道，此事件對俄國派往烏南的兵力及武器供應構成問題，對普丁個人也是重大羞辱，因為就發生在他70歲生日隔天。 與此同時，親政府的俄國政壇人物也齊聲呼籲，應該對烏克蘭採取殘酷報復行動。

克里米亞大橋（Crimean Bridge）又稱克赤大橋（Kerch Bridge），是一座長達19公里的公路及鐵路橋樑，對莫斯科具有重要戰略意義。俄國國家反恐委員會表示，一輛貨車爆炸導致7節載著燃油的火車車廂起火，一對夫妻不幸遇難，第3名死者身分未揭露。貨車車主是俄南城鎮克拉斯諾達爾（Krasnodar）居民，他的住家遭到搜查，卡車行駛路線也正在調查中。

▲▼克里米亞大橋。（圖／路透）

▲▼ 克里米亞大橋被炸衛星圖。（圖／路透）

▲克里米亞大橋對俄羅斯具有重要戰略意義。（圖／路透）

烏克蘭目前尚未宣布為此負責，但總統澤倫斯基晚間談話時，卻明顯提及此事。他說，烏克蘭希望未來「我們的領土上沒有占領者，尤其是在克里米亞」。

《政客》寫道，除了俄軍後勤、普丁政治壓力之外，對俄羅斯官媒而言，這次爆炸宛如一記耳光，因為他們經常使用這座跨海大橋，作為俄羅斯成功併吞烏克蘭領土的象徵。英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）的尼克西（James Nixey）也表示，這次攻擊將「進一步削弱俄羅斯的士氣」。

▲▼普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁生日隔天，克里米亞大橋就遭攻擊。（圖／路透）

莫斯科強硬派紛紛形容，此案是一場「恐怖攻擊」。執政黨統一俄羅斯前議員馬可夫（Sergei Markov）說，這是「美國與其烏克蘭代理人政權將把紅線越畫越遠」的證據。上議院成員多爾戈夫（Konstantin Dolgov）認為，這是「基輔魁儡政權恐怖主義本質的另一次罪惡展現」。

俄羅斯國家電視台主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）因為替政府宣傳而遭歐盟制裁，他在Telegram呼籲當局摧毀烏克蘭的橋樑、水壩、鐵路、火力發電廠等基礎建設，讓烏克蘭陷入黑暗期。俄羅斯聯邦共產黨中央委員會主席久加諾夫（Gennady Zyuganov）也說，這場「恐怖攻擊」為人們敲響警鐘，「特別任務必須轉變為反恐任務」。

 

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